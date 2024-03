Do LIDL Uma ótima ideia de decoração de jardim: todos vão invejar você

A primavera já começou e para deixar o seu jardim mais bonito pode experimentar uma excelente ideia encontrada no LIDL.

Com o início da primavera, muitos podem decidir embelezar e decorar seu jardim com plantas e flores perfumadas e coloridas. Quem não sabe por onde começar pode se inspirar na grande ideia encontrada no LIDL.

Aqui, de facto, para além de alimentos, bebidas e produtos de higiene pessoal e doméstica, poderá encontrar periodicamente ideias de bricolagem e jardinagem, como neste caso.

Ótima ideia LIDL para o jardim

Quem quer deixar o seu jardim (mas também a sua varanda) mais bonito Não pode perder as propostas atualmente disponíveis no LIDL para todos os amantes do verde.

Pode ser encontrado em redes de supermercados alemãs Muitas plantas da linha Easy Care, também adequado para quem realmente não tem um polegar verde. Entre estes há Lindas plantas de morango Vários tipos (perfume de abacaxi “Ostara”, “Santa”, “Sonata” e “Corona”).

Cada bandeja contém 6 mudas com dimensões de 26,5 x 17,5 x 9,5 cm e altura de 18 cm. O custo é realmente insignificante: 4,99€ por bandeja. Além de bonitas de se ver, essas plantas podem dar um toque de doçura ao seu jardim. Da mesma série Easy Care, além dos morangueiros, Existem também outras lindas plantas do LIDLcomo Sansevieria 'Green Hahnii' e Ficus microcarpa, a 3,29€ por vaso.

A beleza destas plantas também se alia à sua facilidade de gestão e à sua capacidade de melhorar a qualidade do ar no interior da sua casa. Mas não é só: para decorar o seu jardim também existem propostas do LIDL Plantas muito verdes como Ficus Lyrata, Ficus Robusta e Dracaena Marginata Green.

A partir de 21 de março será possível adquiri-los por apenas 6,99 euros o frasco. Estas plantas acrescentam um toque de elegância e elegância a qualquer divisão da casa. Requerem pouca luz, mas rega regular. Por fim, para quem procura flores coloridas, Não perca a série Azalea, disponível nas cores rosa, bicolor, vermelho e branco, e Primula Acaulis, disponível em diversas cores. Os preços destas plantas variam entre 1,49 euros e 5,99 euros por vaso.

Serão capazes de trazer um toque de cor e aroma ao seu jardim, enriquecendo o seu espaço verde com cores vivas e dezenas de tonalidades.