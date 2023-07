Mercedes GLC: agora AMG 43 e 63

Alta performance sobre rodas – Duas cópias, ambas compartilhando iniciais Extensão AMG O que para todos os entusiastas é sinônimo de alto desempenho, mesmo em um SUV. lá Mercedes GLC Renova-se substituindo o modelo anterior por dois níveis de potência: GLC 43 4Matic Na base da gama e híbrido plug-in Desempenho do GLC 63 SE como um modelo de primeira classe. Ambas as versões exibem com orgulho os elementos característicos da AMG, por dentro e por fora, e combinam a unidade de potência com a transmissão AMG Speedshift MCT 9G de nove velocidades.

> Na foto acima está o GLC 43, superior e inferior do 63 S.

também “ao clicar” – Centro Mercedes-AMG GLC Claro que é o motor. para mim 43 É um motor de 4 cilindros e 2 litros capaz disso 421 cv e 500 Nm, aumentados em 14 cv adicionais graças ao gerador acionado por correia em baixas velocidades. No 63 segO motor de 2 litros é aumentado para 476 cv e combinado com um motor elétrico no eixo traseiro, que não apenas fornece resposta instantânea e 204 cv adicionais, mas também permite uma distribuição de peso equilibrada. lá A potência do sistema é de 680 HPEnquanto o torque máximo combinado chega a 1.020 Nm, com recarga de bateria de 6,1 kWh, permitindo estaA autonomia elétrica é de 12 kmIsso é feito por meio de um sistema de recuperação de energia ou conectando o carro a uma tomada elétrica.

Dinâmico e confortável Ambos os AMG GLC oferecem i software de passeio AMG Dynamic Select: São 5 para o GLC 43 e 8 para o 63 S e são projetados para mudar o comportamento do veículo de confortável para dinâmico de acordo com as necessidades. Active Roll Stabilization é padrão no modelo top, que compensa os movimentos do corpo eletromecanicamente.

Versão 1 No primeiro ano após o seu lançamento no mercado, o Mercedes-AMG GLC 63 SE pode ser encomendado comEdição Exclusiva 1. Esta versão apresenta o exterior high-tech Graphite Grey Magno ou Magno Silver, rodas de raios cruzados de 21 polegadas em preto fosco, o pacote AMG Aerodynamics e o interior com um contraste de preto e amarelo.