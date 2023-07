Nos próximos dias, não tire os olhos do céu: uma incrível chuva de estrelas cadentes virá

Como fotografar chuvas de cometas

Observar uma estrela brilhante durante uma das muitas chuvas de meteoros anuais pode ser uma experiência gratificante. Capture esse sentimento em um Fotografia Poderia ser melhor, mas requer alguma habilidade.

Se você deseja fotografar a beleza do céu noturno enquanto é banhado por estrelas, não precisa necessariamente de equipamentos caros. De acordo com Kain Jones, CEO da empresa de fotografia e direitos autorais Pixsy, você também pode capturar a experiência com a câmera do seu telefone.

Jones compartilhou algumas dicas de Astrofotografia Com FOX Weather para ajudar os observadores do céu a pegar a chuva de meteoros indescritível.

Para ter sucesso em qualquer fotografia do céu noturno, é necessário um pouco de organização. Em primeiro lugar, é importante quem você é O mais longe possível das luzes da cidade. Para não correr o risco de as nuvens obscurecerem a visão, também é uma boa ideia verificar a previsão do tempo.

Depois, há todos os fatores relacionados à capacidade de tirar fotos. É importante que a câmera o mais estável possível. Se você não tiver uma mão particularmente firme, pode usar um tripé profissional ou base de qualquer tipo. Para evitar imagens borradas, também é uma boa ideia usar um arquivo cronômetro.

Além dos cuidados que as pessoas podem tomar, existem recursos que diferentes telefones oferecem.

A preparação é fundamental

EU’iPhone 13 ProMax e aiPhone 14 Pro a apple tem modo noturno Para fotografia com pouca luz, que simula uma velocidade lenta do obturador, deixando entrar mais luz. Os usuários também podem optar por tirar fotos em formato RAW. “Este modo irá capturar cada pixel e pedaço de dados, o que pode ser muito útil para edição posteriorJones disse.

até o Samsung Galaxy S21 Pro E super Inclui várias lentes que são perfeitas para capturar imagens nítidas. O sensor Ultra de 108MP é perfeito para condições de pouca luz. O modelo Pro não tem tanto poder de processamento, mas o modo noturno brilhante ainda pode tirar boas fotos noturnas.

A Samsung também publicou um guia com velocidade recomendada do obturador e configurações ISO para capturar estrelas, a lua e a Via Láctea, que você pode encontrar em seu site.

até o Google Pixel 6 Pro É um bom dispositivo para estrelas cadentes à noite. Possui três lentes e é chamado de Modo Low Light modo noturno. Há também um modo de “ação”, adequado para longas exposições se você estiver tentando capturar mais estrelas cadentes durante um evento de pico de chuva de meteoros.

Muitos aplicativos de fotografia fornecem mais flexibilidade se o telefone não puder definir a exposição e a velocidade do obturador. gorro de dormir Ele foi projetado com astrofotografia e situações de pouca luz em mente. Por US $ 2,99, o aplicativo permite criar exposições longas e ajustar o valor ISO e a abertura. Ele também possui configurações para capturar estrelas, a lua e objetos feitos pelo homem no espaço.