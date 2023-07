Digite zero no seu celular 9 vezes e veja o que acontece: não espere

Você sabia que discar 9 vezes zero no seu celular dá acesso às funções secretas do seu telefone? Aqui está o que é e outros recursos além dos quais você pode aproveitar!

Você sabia que existem códigos secretos no Android para acessar funções ocultas no seu celular? Por exemplo, Digitar 9 vezes zeros no telefone melhora a comunicação, mas existem outros símbolos interessantes sobre os quais vale a pena aprender. Aqui estão alguns códigos secretos que podem ser comuns em muitos celulares e o que acontece se você digitar 9 vezes zero no seu celular.

Quais são os códigos secretos do Android?

Muitas pessoas estão convencidas de que sabem Quais são as funções do seu celular, Mas esse não é o caso. Na verdade, existem dispositivos que possuem vários recursos estranhos e ocultos, que podem ser acessados ​​por meio de códigos secretos.

Estes são os ícones do Android Consiste em uma combinação de letras e números, que permite acessar menus secretos. Em vez disso, outros ícones permitem ativar funções que não estão disponíveis na interface do usuário.

Criado há algum tempo para ajudar Engenheiros e desenvolvedores para ver os dados que eles não poderiam exibir de outra forma, esses códigos agora permitem que você verifique se o seu telefone Android está funcionando após uma possível compilação.

O que são códigos Android

Existem muitos códigos secretos do Android para usar para acessar as funções ocultas do celular, eles ocultam certas opções, menus e Eles fornecem informações específicas sobre nosso telefone celularou permitir acesso aos testes de hardware do celular.

Entre os códigos mais usados, encontramos o código para acessar para saber o código IMEI do dispositivo. Para acessar os ícones é necessário Digite * ou # e os números intermediários. Abaixo estão alguns ícones que permitem acessar menus ou funções específicas.

Alguns símbolos do Android para saber: 9 vezes zero no celular

Aqui estão alguns códigos Android que você precisa saber para usar no seu celular. Aqui está o que eles são e os números para ligar para chegar lá:

Câmera – No teclado digite *#*#34971539#*#* – com esta função você pode descobrir todas as especificações da câmera.

– Esta é a abreviação de International Mobile Equipment Identity e consiste no código único associado a cada telefone celular fabricado que pode ser usado em caso de roubo. Portanto, conhecer e manter esse código pode ser útil. Use *#06# no seu teclado para exibi-lo. o configurações do fabricante – Se você deseja vender o telefone e garantir que tudo seja excluído, digite *#*#7780#*#*. O celular retornará às configurações originais e a conta do Google será redefinida.

– Você pode acessar o menu secreto digitando *#*#4636#*#*. As estatísticas variam de acordo com o modelo do celular e você poderá entender por quanto tempo e como funciona a bateria, a qualidade do sinal wi-fi e a temperatura do telefone. Especificamente, o código *#*#4636#*#* permite abrir um menu com três itens, a saber, informações do telefone, estatísticas de uso e informações de Wi-Fi. No primeiro caso, são os itens relacionados ao dispositivo, que vão desde o tipo de rede até o nome da operadora. No segundo caso, são informações sobre os aplicativos mais usados ​​e os que ficam em segundo plano. Para o terceiro item, fornece dados sobre a rede Wi-Fi à qual você está conectado.

– Para melhorar a comunicação durante as ligações telefônicas, digite *3370# para ativar a função. Saiba com que a bateria descarrega mais. Se você quiser desativá-lo, digite #3370##. Gravação de voz durante chamadas telefônicas– Com esta função, você pode ouvir as últimas vinte chamadas, você deve digitar *#*#8351#*#*.

chamadas de saída do iPhone– Você pode bloquear chamadas de saída discando *33*#.