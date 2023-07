Tela sensível ao toque do carro, o truque é remover todos os arranhões em um instante, você não precisa comprar nenhum produto

A tecnologia desempenhou um papel de liderança e agora é indispensável em todos os campos, incluindo o automotivo: no entanto, aparelhos de alta tecnologia, como telas sensíveis ao toque, podem ser danificados. Como você os conserta?

Muitos de nós aprendemos durante este período de verdadeiro boom tecnológico como grandes avanços foram feitos na indústria automação residencial melhorar desempenho E conforto Também em carro.

Nossos carros, como todos os outros setores que Desenvolver nosso vida, Eles se encontram vivendo em uma nova “era” composta por dispositivos, hardware E diversos aparelhos capazes de fazer de tudo um pouco com um só aparelho Clique simples. pelo contrário.

Com efeito, com um toque simples. Porque este é o significado Grande desenvolvimento Que a tecnologia de bordo, entendida como as ferramentas dentro do nosso veículo, produziu: hardware que trabalham para apenas toque.

Após os primeiros passos, o Tecnologia de tela sensível ao toque Ele literalmente invadiu, em um sentido positivo, cada um de nós: temos telefones e tablets com tela sensível ao toque, geladeiras e TVs com tela sensível ao toque. Claro, também Nossos carros Eu sou.

Telas sensíveis ao toque do carro: como corrigi-las gratuitamente

De telas em telas, o carros que hoje conduzimos interagem conosco e nos fornecem inúmeras Informaçãoeu apoia Baseado em entretenimento ao toque de nossos dedos. Desligar com botõestudo é mais simples.

Como qualquer tecnologia, no entanto, esta também é não é eterno Certamente não é imune Dano, Ou talvez os arranhões mais frequentes. Bem, então o que O que podemos fazer se isso aconteceu?

Basicamente, dados os fatos, é quase impossível não se encontrar com um Dispositivo de tela sensível ao toque impressões digitais ou arranhões E os dos carros certamente não são exceções, podemos recorrer a dois métodos diferentes.

Arranhões em hardware automotivo: soluções gratuitas

Por outro lado, podemos ir a um especialista para obter um arquivo tela sensível ao toque À sua condição anterior, ou talvez a compra dos deuses produtos mesmo muito amado E específico para tentar fazer uma correção de nós.

A alternativa é Faça Você Mesmokisa: Mas usando deuses produtos Eles são nossos Domínioquem são eles barato Ou melhor ainda livre. Já podemos ter em casa. Na verdade, é exatamente isso. E Não são poucos: Exemplo?

o pasta de dentes Dos dentes: ao passar o dedo na tela, com o motor e a bateria desconectados, repara pequenos arranhões, caso se espalhem. ou o bicarbonato de sódio ou também óleo vegetal. Se aplicado sobre um pano úmido, com suavidade e profundidade, remove manchas e arranhões. Tente.