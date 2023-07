Você não vai acreditar no que vê: Amazon baixa o preço deste tablet de 10 polegadas para menos de 60 euros

Este tablet tem 10 polegadas de tamanho dispositivo android Versátil fornece um Misturar de forte desempenho e recursos avançados. com a tela dele Tela IPS inteligente Alta resolução de 1280 x 800 pixels, uma Teclado e mouse inclusosGrande capacidade de armazenamento e uma bateria de longa duraçãoEste tablet permite que você execute uma variedade de tarefas de forma eficiente e satisfatória. Tudo por uma ninharia Isso é 56 euros Obrigado pelo cupom Amazonas.

Full HD IPS Smart Display e muito mais por apenas € 56

O tablet Yestel de 10 polegadas está equipado com um processador Octa-core, 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno, o tablet Yestel oferece desempenho poderoso e resposta rápida às suas atividades. Você pode executar aplicativos, jogos e multitarefa sem problemas. Além disso, a memória interna pode ser expandida via cartão SD/TF de até 1TB, permitindo armazenar diversos conteúdos como fotos, vídeos, documentos e muito mais.

O tablet também vem com teclado e mouse, permitindo que você use o tablet de forma mais produtiva e confortável. O teclado foi projetado para digitação rápida e fácil, permitindo que você digite documentos, envie e-mails ou converse com facilidade. O mouse fornece precisão e controle conforme você se move pela tela, aprimorando a experiência geral do usuário. O dispositivo também possui uma bateria de alta capacidade 8000 mAhque oferece autonomia suficiente para uso prolongado sem a necessidade de recarga frequente.

O tablet YESTEL está equipado com Câmera traseira de 8 MP E uma câmera frontal de 5 megapixels, que permite tirar fotos e vídeos de alta qualidade. Você também pode usar a câmera frontal para chamadas de vídeo e selfies. Resumindo, é um arquivo Dispositivo versátil que oferecem desempenho sólido e recursos avançados a um preço definitivamente abaixo da média. Isso é 56 euros Graças ao cupom na página para marcação, visualização Amazonasé você Também envia gratuitamente.

READ Carrapatos azuis chegam ao Gmail. Como funciona o novo sistema para evitar golpes online Se você deseja atualizações sobre este tópico, digite seu e-mail na caixa abaixo: Ao preencher este formulário, concordo em receber informações sobre os serviços referidos nesta página de acordo com a Política de Privacidade.

Este artigo contém links de afiliados: compras ou pedidos feitos por meio desses links permitirão que nosso site ganhe uma comissão. As ofertas podem estar sujeitas a alterações de preços após a publicação.