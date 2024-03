Final Fantasy 16 será atualizado com muitos novos recursos que tornarão o jogo mais rápido

mais preciso, Atualização 1.30 do Final Fantasy 16 Eu vou apresentar:

Conforme mencionado anteriormente, o DLC estará disponível em 18 de abril de 2024 Final Fantasy 16: Maré Crescente . Mas no mesmo dia chegará também uma atualização para o jogo base, nomeadamente a atualização 1.30, que melhora o jogo sob diferentes pontos de vista.

Final Fantasy 16 Marés

Final Fantasy 16

Final Fantasy 16 Rising Tide é O segundo conteúdo adicional para o jogo Square Enix. O jogo anterior se chama Echoes of the Fallen e oferece uma série de batalhas contra inimigos poderosos. Este é o DLC “menor” dos dois e você pode ler nossa análise aqui.

Em vez disso, The Rising Tide será um DLC mais massivo, com conteúdo narrativo diversificado e também um novo Eikon com habilidades relacionadas.