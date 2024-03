Modelos que serão suportados

Em breve a inteligência artificial também deverá estar disponível no iPhone: a Apple estuda o acordo que pode revolucionar todo o mundo dos smartphones.

A Inteligência Artificial abriu certamente novos horizontes no mundo da tecnologia, com um impacto cada vez mais significativo no nosso quotidiano. A inteligência artificial, em particular, certamente pode abrir novos horizontes, com o objetivo de melhorar a experiência de utilização de diversos dispositivos tecnológicos e muito mais. No horizonte, pode haver algo novo que poderá realmente revolucionar os smartphones, e quando parecer tão gigantesco quanto… maçã.

Na verdade, há vários dias que se fala de um potencial acordo em discussão entre a Apple e… Google: No centro das negociações estará a potencial chegada da integração de IA gêmeo Em novos modelos de iPhone e superiores O novo sistema operacional iOS 18, que deve ser lançado normalmente em setembro. Não está claro neste momento se as negociações ocorrerão ou não, mas parece que existem intenções de concluir o acordo – que será histórico. Resta esperar por um anúncio oficial sobre o assunto, mas entretanto os primeiros rumores espalham-se agora sem controlo ou ligação, tendo em conta que o advento da inteligência artificial afecta milhões e milhões de proprietários de iPhone, iPad e MacBook.

Apple e Google rumo a um acordo histórico? Todas as notícias

Há dias não falamos de mais nada: Apple e Google poderiam chegar a um acordo para integrar inteligência artificial em seus dispositivos. Citando fontes não especificamente identificadas, confiáveis Bloomberg Ele disse que os dois gigantes da tecnologia estão “negociando ativamente” para que a aprovação final possa ser alcançada antes do final do ano.

Em particular, a Apple poderá acelerar face à chegada do novo iOS 18 ao mercado: por esta razão, é razoável supor que a inteligência artificial poderá atingir não só os novos iPhones, mas também todos os dispositivos que os possam suportar. Atualização do sistema operacional.

De acordo com as últimas notícias, as negociações entre as duas superpotências continuam ativas, esperando-se mais novidades antes de junho (quando será realizada a Apple Worldwide Developers Conference, como acontece todos os anos, editor), prazo final para a chegada das negociações. Das indicações oficiais de Cupertino sobre o novo ciclo de hardware e sistema operativo. As últimas indicações são de que é pouco provável que aconteça um anúncio imediato, razão pela qual ainda temos de esperar para perceber se haverá fumo branco entre as duas partes ou se a Apple terá de recorrer a um novo parceiro para chegar a um acordo.