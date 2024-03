O WhatsApp também aplica bloqueio de captura de tela a outras imagens (pianetacellore.it)

O WhatsApp decidiu ampliar o escopo da proibição de capturas de tela para incluir outras imagens, além da proibição de fotos de perfil.

depois a proibição Implementar Captura de tela No foto pessoal Dos nossos contatos existentes do WhatsApp, o meta app decidiu expandir essa proibição para incluir também outras imagens. Além disso, parece que essa funcionalidade, aos poucos, está chegando a todas as versões do aplicativo e a todos os usuários que instalaram o aplicativo de mensagens instantâneas em seu aparelho. Então vamos descobrir mais sobre eles heresia Que vem do mundo do WhatsApp.

WhatsApp, captura de tela de outras fotos além das do perfil também foi bloqueada

Há cerca de um mês, vários novos recursos foram introduzidos no Versão beta do WhatsApp 2.24.4.25Que se preocupa principalmente em proteger a privacidade do usuário. Há algum tempo, o aplicativo vem bloqueando o salvamento de fotos pessoais de outros contatos e, com o lançamento desta versão, também passou a bloquear a possibilidade de tirar screenshots dessas fotos, para proteger ainda mais a privacidade do usuário.

Mas esta restrição parece ter sido estendida ainda mais, Sem distinguir entre as versões estável e experimental. É provável que a distribuição ocorra através Atualizações no lado do serviçor, mesmo que os usuários relatem experiências diferentes: alguns, de fato, conseguem fazer capturas de tela das imagens, mas elas aparecem como uma imagem preta; Outros se veem confrontados com uma mensagem alertando-os sobre… Incapacidade de fazer capturas de telaUsando chaves tradicionais.

lá restrição As capturas de tela no WhatsApp são válidas para fotos de perfil individuais (exceto a sua própria foto), mas não para fotos de grupo, pelo menos por enquanto.

Truques que outras pessoas podem usar e como se defender

Os usuários ainda podem fazer capturas de tela do arquivo Minha unha Exibido quando você clica pela primeira vez na imagem ou tira uma foto com outros dispositivos. Atualmente, a restrição está inativa WhatsApp Web Ou no aplicativo de computador. Quem preferir não compartilhar sua foto de perfil com estranhos pode alterar suas configurações acessando Configurações > Privacidade > Foto do perfil E especifique Meus contatos ou ninguém.

Desta forma, protegemos a nossa privacidade de forma independente, evitando que estranhos, mas também amigos, familiares e conhecidos, tirem uma captura de tela da nossa foto de perfil.

Como atualizar o WhatsApp

A atualização do WhatsApp não parece estar vinculada a uma versão específica do aplicativo, embora deva ser dito que é importante manter o aplicativo sempre atualizado, para não perder nenhuma atualização que realmente melhore o funcionamento. De si mesmo.

Para saber se você possui a versão mais recente do WhatsApp, basta verificar a loja de aplicativos relevante, na aba App, ou alternativamente, definir atualizações automáticas.

Além disso, também é possível participar do programa beta, para que você seja o primeiro a saber das atualizações do aplicativo. Se o programa beta estiver concluído, você ainda poderá testar uma versão beta específica baixando manualmente o APK em APKMirror.