A promoção Kena 5,99 100GB TOP continua por 5,99 € por mês até 30 de agosto de 2023 – MondoMobileWeb.it | Notícias | Telefonia

KennaA TIM, segunda marca, decidiu ampliar a oferta do celular recarregável em todos os canais de venda, levando em consideração as mudanças Qena 5,99 100 GB promocional superior para 5,99 euros por mês.

a oferta Qena 5,99 100 GB promoção top Também está disponível online em uma página dedicada no site oficial da operadora (Aqui está o link direto).

Não é uma oferta que pode ser ativada por todos, mas apenas para quem vem da Ilíada, Fastweb e alguns jogadores virtuais. Tim, Vodafone, WindTre, Very Mobile e ho. Movendo-se.

No documento de Transparência Aduaneira dedicado a este Qina 5,99 E na versão eletrônica foi inserido como data de término da assinatura Quarta-feira, 23 de agosto de 2023. Em vez disso, foi prorrogado por alguns minutos Até 30 de agosto de 2023.



O que a principal promoção Kena 5,99 100 GB oferece

Kina 5,99 100 GB superior Enviado todo mês Minutos ilimitados Tráfego de voz para todos os números fixos e móveis nacionais,200 mensagens de texto Para todos os números nacionais e 100 GB Tráfego de Internet móvel em 4G na rede TIM em velocidades de até 60 Mbps no download e até 30 Mbps no upload. Com a promoção de recarga automática eles se tornam 150 GB.

mais, Com a atual promoção de verão de Qenadisponível até 30 de agosto de 2023 (sujeito a alterações), e você também receberá automaticamente um pacote de dados adicional gratuito de 200 GB são consumidos em 60 dias após a ativação.

a oferta Qena 5,99 100 GB promoção top Pode ser ativado até novo aviso por novos clientes Qena vindos dele Ilíada, Web rápida, pós-móvel E por alguns operadores virtuais. Não pode ser ativado pela TIM, Vodafone, WindTre, ho. E muito móvel.

Em detalhe, os operadores originais são os seguintes: iliad, Poste Mobile, Tiscali, Lycamobile, CoopVoce, Fastweb Mobile, 1Mobile, China Mobile, Daily Telecom, DIGI Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power. NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, TDM, Vianova (Welcome Italia), Wings Mobile, Withu.

Os novos clientes Kena que puderem ativar esta oferta de ataque de gatilho devem obter O preço inicial é de 10 euroscomposto de primeiro mês Apresentação e Um crédito de 4,01€ Telefone incluído.

O custo de um novo sim recarregável com esta oferta é gratuito, excluindo quaisquer encargos aplicáveis ​​a critério do revendedor.

atualmente, Até 20 de setembro de 2023salvo alterações, promoção que Clientes Qena que ativam o serviço de recarga automática Obtenha a opção extra gratuitamente50 GB grátis para você com recurso de recarga automáticaPegar 50 GB de tráfego de dados por mês gratuitamente.

desta maneira, Kina 5,99 100 GB superior Pode ser na componente de tráfego de dados um Total de 150 GB por mês, sem custo adicional.

Opção de complemento gratuito É ativado na primeira renovação Desde sua tela principal após solicitar a ativação do serviço Preenchimento automáticoE É renovado todo mês Desde que o serviço de preenchimento automático seja mantido e a visualização principal esteja ativa.

Com a mesma lista de criadores, até novo aviso, sujeito a alterações, Kenna também sugere Qena 6,99 130 GB Promo Plus para 6,99 euros por mês (Aqui está o link direto) E Kina 7,99 150 GB Star Plus para 7,99 euros por mês (Aqui está o link direto) Com o primeiro mês grátis. Com estas duas últimas ofertas, o cliente terá de pagar 1 cêntimo de euro como custo inicial do primeiro mês.

Qena 6,99 130 GB Promo Plus E Kina 7,99 150 GB Star Plus Também pode ser ativado por novos clientes Qena que desejam ativar um novo número.

limite adicional

Com as ofertas Qena, os minutos são válidos por aprox. Todos os números nacionaisEles não têm taxas de conexão e são cobrados por anúncios Segundos reais de conversa. Com as ofertas Kena Mobile, o tráfego de dados é cobrado em incrementos predefinidos de 1 KB.

Caso o número de mensagens SMS disponíveis seja ultrapassado, aplicar-se-ão as condições do plano básico Kena, que estipula uma cobrança de 25 cêntimos de euros por SMS enviado.

Se o cliente mais do que cada gigabyte Disponível em todo o país, na ausência de outras opções de dados ativas é esperado Bloco de navegação.

Como funciona o roaming na UE?

Por que se preocupar Roaming dentro da União Europeia (atualmente no Reino Unido), os minutos e os SMS são válidos nas mesmas condições nacionais, enquanto para o tráfego de dados existe um limite máximo do valor que pode ser utilizado em cada mês.

Em caso Qena 5,99 100 GB promoção topem 2023 esse limite é igual a 6GB por mês. Se o cliente exceder o limite de GB, para o ano de 2023 é aplicado Taxa adicional de 0,213 cêntimos de euro por megabyte.

Tenha em atenção que a partir de julho de 2022, com as ofertas do operador virtual Kena, é possível navegar em roaming, na UE e em alguns países fora da UE. Mesmo em 4G.

Custos de não renovação

Em caso Fundos insuficientes para renovaçãoAs ofertas do Qena Mobile estão chegando penduradoMas o cliente pode continuar a ligar, enviar SMS e navegar na Internet De acordo com os termos estabelecidos no Plano Básico KinaAté o crédito acabar.

Além disso, os termos do plano básico também se aplicam Em caso de rescisão da ofertaAssim, se o cliente não renovar por um período de 90 dias.

Os custos básicos do plano Kena 35 cêntimos de euro por minuto Para chamadas para todos os números nacionais (sem tarifa) a um preço 25 cêntimos de euro Para cada SMS enviado e preços 50 centavos de euro em incrementos de 50 MB adiantados para surfar na internet.

Outros detalhes

Com as ofertas de Qina, eu ouvi correio de voz E os serviços fornecem SMS Descubra e ligue agora Estão incluídos sem custo adicional, mas a ativação de um dos dois serviços não permite a ativação e utilização do outro.

De referir ainda que, tal como MondoMobileWeb já informou, Atualmente, esses serviços podem não estar disponíveis ou não estar ativados ou desativados.

Após seu descomissionamento, concluído em meados de outubro de 2022, A tecnologia 3G da TIM agora está desativada em toda a Itália. De referir ainda que desde maio de 2022, também devido ao encerramento da rede 3G, está habilitada gradual Fora de serviço vezes sobre Sim Kenna.

