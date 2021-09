Novo conteúdo revivido após o lançamento – Nerd4.life

Pode publicar visão vicária novos conteúdos para cada Diablo 2: Ressurreição Após o lançamento, mas por enquanto, os esforços da equipe estão focados em fornecer uma experiência de jogo que seja o mais autêntica possível.

Em uma entrevista com Windows CentralO diretor de design Rob Gallerani e o líder do projeto Micheael Bukowski explicaram que o estúdio tem muitas idéias para a criação de novos conteúdos, mas a prioridade é construir “bases sólidas”.

“Queríamos construir uma base sólida antes de começarmos a falar sobre o terceiro e o quarto andares deste edifício.Gallerani dizSe tivéssemos perdido o que estava no cerne do jogo, qualquer outra coisa que estivéssemos fazendo seria inútil. Certamente temos muitas ideias, mas a prioridade agora é garantir que o núcleo da experiência de jogo seja meticulosamente projetado. Assim que Diablo 2: Resurrected estiver disponível, veremos o que podemos fazer sobre novas runas, itens, mudanças de equilíbrio, etc.”



Diablo 2: Ressurreição, a Bruxa, uma das sete classes disponíveis

Diablo 2: Revival estará disponível a partir de Quinta-feira 23 de setembro Para PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One e Nintendo Switch. Além do jogo básico, este relançamento também inclui a expansão Lord of Destruction.

Se você está abordando a série pela primeira vez ou se você tem uma memória curta, a Blizzard considerou apropriado publicar um post para rastrear a história contada no primeiro capítulo, fornecendo assim um resumo útil para aqueles que estão abordando a franquia pela primeira vez Tempo.