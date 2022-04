A partir de agora, não há jogos multiplayer iniciais planejados para os próximos meses, então há alguma surpresa? – Multiplayer.it

Com o lançamento do MLB The Show 22, que transcende todas as plataformas cruzadas, a Sony está em uma situação estranha, o que não acontece há anos (ou talvez não tenha): sem jogos. Primeira festa planejada para Próximos meses para seus controladores, PS5 Especialmente.

Definimos que por jogos planejados queremos dizer aqueles que têm uma determinada data de lançamento. A Sony disse repetidamente que God of War: Ragnarok será lançado em 2022 e também sabemos que Marvel’s Spider-Man 2 será lançado em 2023, mas de qualquer forma não há datas reais para se referir.

Com isso não queremos dizer que nada vai sair, apenas queremos dizer que é uma situação inédita, e por isso, é interessante relatar, dado o excelente planejamento dos últimos anos, com lançamentos regulares sempre esperados.

Afinal, a Sony lançou recentemente dois grandes títulos altamente esperados, como Horizon Forbidden West e Gran Turismo 7, então não há muito o que provar a esse respeito. Talvez a espera seja por não querer queimar algumas surpresas ou querer dedicar a segunda metade do ano ao espectador PlayStation VR 2cuja formação ainda não é conhecida (que será revelada nos próximos meses, assumimos).