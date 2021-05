Days Gone, recensione PC – Multiplayer.it

O processo que começou em agosto passado com Horizon Zero Dawn está indubitavelmente definido para continuar, como algumas notícias recentes mostram, no contexto do modo lucro / lucro tradicional: um aumento maciço na receita a um custo elevado. Exclusivo para PlayStation , Mas também uma ótima notícia para usuários de PC.

O Avaliação dos dias idos para cada Computador É uma afirmação de como uma política diferente está enraizada no PlayStation, que não vê a plataforma Windows como um inimigo e, em vez disso, quer aproveitar a importante oportunidade de apresentar as vantagens mais importantes a uma nova base de usuários, tão ampla quanto apaixonada .

Sujeira e resistência Artigo Days Gone pode contar com um aliado muito válido em Dublagem em italiano Do jogo, que embora estragado por um certo nível de escala está mal colocado, traindo um ambicioso espírito cinematográfico desde o início, que encontramos na excelente interpretação de Francesco Rizi E o resto dos atores.

Nesse cenário, Deacon consegue se deslocar com relativa inteligência devido ao seu passado no serviço militar e depois para uma gangue de motociclistas: única opção da qual nunca se arrependeu, afirma. Ele anda de moto constantemente com seu amigo irmão Boozer O homem consegue sobreviver completando missões de assentamentos na área, mas um evento dramático o força a reconsiderar tudo.

é um Data Desesperado e sobrevivente, disse-nos Days Gone, de uma forma que continua forte e atraente mais de dois anos após o lançamento original para a PS4. Um ato de emaranhados narrativos, entre memórias do passado e tarefas secundárias, que definem muito bem o caráter do herói, Diácono são joão E a humanidade está perturbada e paradoxal dois anos após os eventos que mudaram o mundo.

Com isso em mente, o Sistema de combate Funciona muito bem, dando a oportunidade de confrontar oponentes (sejam eles ladrões, idiotas, odiosos ou zangados) que os movem Inteligência artificial Em nossa opinião, ele respeita bem as funções e tenta explorar o ambiente circundante. Depois disso, caberá ao jogador decidir como se aproximar, se ele está procurando um confronto lado a lado, pegando armas afiadas ou contundentes, ou usando uma gama completa de armas de fogo que incluem pistolas, rifles, máquina armas e explosivos como coquetéis molotov.

Navegue entre esses locais no tabuleiro Motocicleta De Deacon, que será roubado no início da campanha e terá que reconstruir do zero e comprar novos componentes para atualizá-lo, imediatamente se torna uma experiência divertida, arcade, mas com alguns grãos simulados na safra de asfalto e sujeira, bem como no gerenciamento de saltos legais.

EU ‘ mundo aberto Em última análise, Days Gone é o verdadeiro protagonista do jogo. bem ali um mapa Claramente inspirado por aqueles em Oregon, completo com algumas das paisagens mais representativas, ele mantém surpresas consistentemente graças às muitas missões que são gradualmente desbloqueadas. Além disso, sem faltar lugares escondidos e segredos para descobrir.

Versão para PC



Dias se foi, alguns dos personagens com os quais interagiremos ao longo da história.

Vamos direto ao ponto: como Versão para PC Do título do Bend Studio? Se você leu nossa experiência do Days Gone, você saberá que as primeiras impressões foram excelentes e só podemos confirmar esse veredicto. No teste, definindo as pontuações do jogo 75 fps Com a Resolução A. 2160 p E todos os efeitos são maximizados, crescendo para 125 quadros por segundo, decidindo descer para 1440p e até 160fps escolhendo 1080p.

Não há problemas mesmo durante as fases mais entusiásticas, com centenas de Furiosi se movendo pela tela: parece que o jogo vai alocar os recursos necessários no início (mantendo a GPU sempre na corda, é preciso dizer) e assim foi toda a margem necessária para lidar com qualquer situação, sem desacelerando Ou toques gaguejar Como aquele que encontramos com Resident Evil Village.



Days Gone possui um grande mundo aberto que pode ser explorado em uma motocicleta.

Característica destes atuação É claro que vai para os efeitos, inevitavelmente o ponto fraco da Sony, que usa mapas cúbicos simples para simular reflexos na água e poças, representando a neve de uma forma bastante feia. No entanto, é difícil reclamar do impacto visual geral do jogo, que pode contar com excelentes modelos poligonais e, sobretudo, com paisagens densas e evocativas.

A comparação com a versão original do PS4 é claramente implacável, enquanto com o lançamento do PS5 a corrida é relativamente aberta, mas a resolução mais alta e várias opções de gráficos melhorados no PC fazem a diferença. Todas as coisas que dão maior clareza à imagem em todas as situações. Para isso, o TransferênciasCom um SSD SATA normal, leva apenas 15 segundos para ir da tela de inicialização até o último salvamento.

Abundância Ajustes Também garante um excelente grau de escalabilidade para experimentar em configurações de gama média. Na verdade, existe um trocador de resolução eficaz, uma opção para desbloquear quadros, um ajuste HDR, um para o campo de visão e a capacidade de aumentar ou diminuir a qualidade da iluminação, geometria, folhagem, sombras e nuvens. Nevoeiro e textura.

É possível brincar com mouse e teclado, aqui também com toda uma série de personalizações, ou usar qualquer uma Capataz harmônico. O Xbox está dando vida, por enquanto, uma pequena falha relacionada aos códigos-chave, um problema que não ocorre com DualSense, e também é compatível com o movimento do touchpad para navegar no mapa, inventário, tarefas e habilidades.