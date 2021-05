Biomutant: um longo trailer apresentando a jogabilidade e explicando todos os detalhes sobre o jogo

Biomutant Prestes a chegar ao PC, PS4 e Xbox One e para entender melhor o que é isso, a THQ Nordic publicou esta ilustração e Trailer longo mostrar Todos os detalhes relacionados ao jogoExplicando as principais características desta interessante aventura.

Stefan Leungkvist, Diretor Artístico e Criativo do Experimento 101, é a voz que explica o que é um Biomutor, intrigantemente definido como “um conto de kung fu em um mundo aberto e pós-apocalíptico”. Também promissor é o fato de que o diretor o considera muito semelhante em estrutura a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, mas com uma mistura de recursos para falar sobre Inspirações, Bring Up Ratchet & Clank, Devil May Cry, Batman: Arkham e mais, mas é claro apenas para sugestões e inspiração.

Ljungqvist o define como um “verdadeiro mundo aberto” caracterizado por configurações exploráveis ​​de 8 x 8 quilômetros, ou 64 quilômetros quadradosCheio de coisas estranhas e engraçadas. Em seguida, o vídeo examina o processo de criação e Costumização Desde o protagonista, passando por um editor bastante desenvolvido e possíveis ajustes posteriores, com a aplicação de estatísticas e equipamentos diversos.

No trailer, também damos uma olhada no arsenal disponível para o herói, que certamente é variado e especial, também em grande parte derivado de ferramentas comumente usadas que foram ajustadas e agrupadas. Em qualquer preocupação mundo dos jogos, Diferentes tribos estão presentes e suas características e personalidades importantes são ilustradas, com as quais alianças ou batalhas podem ser estabelecidas.

A direção geral do jogador e do mundo ao redor também se reflete no caso da gigante árvore da vida no centro do mapa, que pode ser vista mudando de posição dependendo de como a história progride. Também é interessante Mutações Isso pode interessar ao herói, capaz de dar diferentes habilidades e capacidades para lutar e se mover pelo mundo do jogo.

Depois de termos visto todos os lançamentos no vídeo e um trailer anterior sobre o sistema de combate e customização, a partir daquele dia, agora sabemos muito sobre o Biomutor, e sua chegada é esperada. 25 de maio de 2021 su PC, PS4 e Xbox One.