A EA deixará a Codemasters com alguma autonomia, como fez com a Respawn Entertainment – Nerd4.life

Artes eletrônicas Ela relatou sua vontade de deixar uma certa coisa independência uma Codemasters, Embora a marca britânica seja agora parte integrante da editora americana, seguindo um modelo de colaboração já adotado com Publicação de entretenimento.

Em fevereiro passado, a EA concluiu a aquisição de $ 1,2 bilhão da Codemasters, absorvendo efetivamente a empresa britânica que agora faz parte da Electronic Arts, após várias manobras de mercado que levaram à aquisição da oferta Take-Two pela EA.



F1 2021 é o primeiro título da Codemasters patrocinado pela EA

CEO da EA, Andrew WilsonNo entanto, afirmou que a editora não pretende alterarOrganização e estilo de trabalho Típico da Codemasters, o que deixa a empresa praticamente totalmente livre para agir por conta própria, o que incentiva sua independência

“Como fizemos com o Respawn, não estamos inclinados a assumir totalmente a Codemasters. A ideia não é apenas transformá-la em outro estúdio interno de artes eletrônicas, em vez de oferecer Chance Para desenvolvimento e expansão. “

“Esta indústria tem tudo a ver com talentos criativos e não vemos nenhum benefício em doutrinar essas grandes ideias talento. No entanto, queremos fornecer acesso às ferramentas e recursos permitidos por nossos meios ”, explicou Wilson, confirmando assim que a direção que a EA tomou é deixar a Codemasters livre para operar enquanto fornece o suporte necessário.

Uma abordagem desse tipo, se fosse realmente a abordagem adotada com Respawn, teria produzido excelentes resultados dado o que este último fez: Após Titanfall 2, a equipe também se estabeleceu em battle royale com Apex Legends e em ação single player com Star Wars Jedi: Pedido caiu.

A própria Codemasters tem um título mais específico no qual se especializar Jogos de corridaEntre eles está o recém-anunciado F1 2021.