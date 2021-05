Days Gone: A comparação de vídeo mostra a superioridade gráfica da versão para PC sobre a versão PS5

O canal ElAnalistaDeBits no YouTube postou um Vídeo de confronto Entre as versões PC e PS5 A partir de Dias se passaram, O que indica a superioridade gráfica da primeira versão. Claro, o Bend Studios também parece ótimo em um console Sony e deve-se notar que ele foi testado em um PC com uma GeForce RTX 3080, então não é realmente uma placa barata, mas a verdade não mudou.

Quando comparado, o Envie a decisão No PC, chega a 2160 pixels estáticos, enquanto no PS5 usa um tabuleiro de xadrez e, portanto, tem resolução variável. Claro, o computador tem mais opções de configuração, como a opção de alterar o campo de visão ou a opção de eliminar as aberrações cromáticas. Os personagens têm texturas de resolução mais alta e a distância do desenho foi aumentada. A densidade da vegetação também é maior.

Mas não só isso, sombras e reflexos no PC também são melhores, embora algumas desvantagens permaneçam devido ao ciclo dia / noite. Ao falar à noite, o céu estrelado no computador fica mais denso. Ao todo, é um arquivo Porto É bem feito e é muito melhor do que o que foi feito com Horizon Zero Dawn, que teve muitos problemas no lançamento.

Para obter mais informações, leia nossa análise do Days Gone PC.