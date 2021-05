Wear OS 3.0: notícias, recursos e funções do Google e Samsung OS

Portanto, é um salto bastante significativo para smartwatches com o sistema operacional do Google, pelo menos no mesmo nível daqueles que aconteceram com o Android 12. Então, vamos descobrir tudo. Notícias sobre o Wear OS 3.0 Chegando nos próximos meses em novos smartwatches.

Durante anos, o programa smartwatch tem lutado muito, deixando de evoluir e melhorar com o ritmo e a consistência adequados. O Google Então ela decidiu se unir com Samsung E integre a experiência do usuário de seus sistemas operacionais para criar um híbrido inovador e otimizado. Nesse novo casamento entre os dois gigantes da tecnologia, não existia nem mesmo o Fitbit Touch, recentemente adquirido pelo Google, que conseguiu contribuir com sua riqueza de conhecimentos relacionados ao condicionamento físico e monitoramento da saúde.

O Google trouxe um novo fôlego para seus sistemas operacionais móveis este ano. Depois de ver um arquivo Novo no Android 12 Apresentado ontem no Google I / O 2021, vamos dar uma olhada hoje no novo evento Desgaste do sistema operacional .

Integração do Wear OS e Tizen da Samsung



Google, Samsung e Fibit se unindo para o novo sistema Wear

Em 2014, a Samsung decidiu abandonar o Wear OS por seus smartphones, com a introdução do novo sistema operacional produzido internamente, chamado Tizen OS. Em vez disso, o Google continuou a seguir seu próprio caminho, fazendo pequenas melhorias em seu próprio negócio ano após ano Desgaste do sistema operacionalNo entanto, falha em acompanhar a competição acirrada; Até a Samsung tem lutado com sua promoção avançada Tizen OSPortanto, as duas empresas decidiram sabiamente unir forças e criar um híbrido inovador e bem otimizado.

O nome deste novo programa é Wear OS 3.0 e Diretor No mercado até o final do ano. Durante a conferência Google I / O, a Samsung já formalizou a nova presença do Wear no Galaxy Watch para 2021. Quem acabou de comprar um smartwatch Samsung com sistema operacional Tizen pode ficar tranquilo, já que a empresa tem suporte de software garantido há pelo menos três anos. Desde o lançamento do aparelho. Além disso, a Samsung nunca confirmou que deseja abandonar a plataforma Tizen OS, que pode continuar a existir e evoluir no futuro.