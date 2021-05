É hora de dizer mensagens de voz de 10 minutos no WhatsApp com essas formas de convertê-las em um texto que poucas pessoas conhecem. Não é preciso esconder: Não é por acaso que aplicativos como o Telegram e o WhatsApp implementaram uma função que permite ouvir mensagens de voz com o dobro da velocidade. Qualquer pessoa que conheça pelo menos uma pessoa fica obcecada em enviar mensagens de áudio infinitas. E se o que mencionamos é uma das soluções possíveis, então o problema surge quando você está no escritório ou na sala de aula e não tem como ouvir. Vai acontecer pelo menos uma vez para perguntar se há uma maneira de converter uma mensagem de voz do WhatsApp em texto. A resposta é que isso é possível, mas será necessário baixar aplicativos de terceiros.

O suficiente para mensagens de voz do WhatsApp de 10 minutos com esses métodos para convertê-las em um texto que poucas pessoas conhecem

Aplicativos para converter voz em texto

O aplicativo mais conhecido é definitivamente o Transcriber for WhatsApp, e pode ser baixado para Android no Google Play. Recomendamos porque é gratuito e funciona com mensagens em italiano e outras línguas. O aplicativo nem sempre consegue capturar todas as palavras da mensagem, especialmente se o áudio não for de boa qualidade. No entanto, ele funciona o suficiente para ser reconhecido por muitos como o melhor aplicativo que existe para converter mensagens de voz do WhatsApp em texto. O único grande problema é que ele não está disponível na App Store. Vamos ver uma alternativa a ser considerada para proprietários de Android e iOS.

Use um bot do Telegram

Uma das maneiras inovadoras de converter a voz do WhatsApp em texto é usar Duplicador Robô A partir de cabo. O único requisito é instalar o aplicativo.

Feito isso, o procedimento a seguir é muito simples. Basta abrir o Telegram e digitar Robô duplicador Na barra de pesquisa. Em seguida, toque em bate-papo, digite e envie / inicie. Após a mensagem automática de boas-vindas, defina o idioma da mesma maneira. Por exemplo, digitando e enviando o comando / italiano. Para converter áudio em texto, basta compartilhá-lo no chat aberto com o bot, que ele transcreverá como se fosse um ditado. Este método é gratuito e sem anúncios e também ideal para alunos que precisam copiar um registro para uma longa aula. Na verdade, o bot é capaz de transcrever memos de voz, se eles forem compartilhados em um chat.

Para obter boas reproduções, é muito importante que o som seja de boa qualidade e livre de interferências. Certamente, a funcionalidade ainda está aperfeiçoada, pois neste caso também o robô pode às vezes interpretar mal palavras ou frases inteiras, tornando difícil, senão impossível, o uso do conteúdo vocálico.