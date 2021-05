Soluções possíveis para concurso de astronautas de camiseta

Você sorri mesmo sob a máscara e radiante mas com ar de querer pegar o fio: a possibilidade de voltar logo ao espaço te deixa exultante Samantha Cristoforetti Vai levar esses homens sábios Diligente e O geek Da série A Teoria do Big Bang Para resolver isso na horaJogo de adivinhação Astronauta do Trentino, o primeiro e único italiano a entrar em órbita. Quem, afinal, não estaria na lua se estivesse treinando em Houston com a NASA para retornar à Estação Espacial Internacional no próximo ano, desta vez com a espaçonave. CrewDragon A partir de SpaceX De um nerd Elon Musk? Então é um astronautaQual qual, Uma fã de Star Trek e guias galácticos, interroga seus seguidores no Twitter postando-se em uma camisa escrita de cabeça para baixo (porque eu era – ZLV) e desenhando a Estação Espacial Internacional (aqui é ainda mais difícil determinar se a nave é ou não de cabeça para baixo). É preciso dizer que só seus seguidores no Twitter são um milhão, um astronauta “boom” (com ou sem apóstrofo) com placa europeia.

Desafio: “Bem, você pode testar sua habilidade nisso! Dica: é um presente de nosso incrível kit de controle de movimento “que se traduz em:” Bem, teste sua pontuação de “fanático por tecnologia e ciência” (frase pelo menos para dar significado a geek e nerd, que também não são sinônimos, ed.) Dica: é um presente do nosso adorável kit de controle de movimento.

Bem, você pode testar sua habilidade neste assunto!

Dica: é um presente do nosso adorável kit de controle de movimento. pic.twitter.com/bDz33ThrVk Samantha Kristoforetti (AstroSamantha) 18 de maio de 2021

E aqui não faz com que você tenha um torcicolo

A solução? Alguém anexou este desenho para conhecê-lo.

Outros postam o que será a versão original da camiseta, sempre com a letra de cabeça para baixo.

Outros ainda se lembram – mas podem ser enganosos – que no espaçoporto europeu ZLV (Zone de Lancement Vega) Coro, a área de lançamento do foguete Vega, é um foguete 70% italiano impressionante que, no entanto, não tem nada a ver com uma estação Espaço Internacional.

Talvez, para confirmar a resposta, você pode entrar em contato com um colega Christoforetti, Luca Parmitano.

Enfim, quem quiser pode enviar o que achar que é a resposta nos comentários deste artigo.

Diário de um Aprendiz de Astronauta

Enquanto isso, o astronauta italiano recebeu as saudações de um leitor excepcional por seu livro “O Diário de um Astronauta Iniciante” (La nave di Teseo), que foi lançado nos Estados Unidos após seu sucesso na Itália e na Alemanha. Scott Kelly, um veterano do espaço americano, também completou uma missão de um ano da NASA na Estação Espacial Internacional entre 2015 e 2016, durante a qual conheceu um colega de Trentino e escreveu: “Livro maravilhoso, redação excelente e detalhada. Mas o título, eu faria digamos que quando cheguei à Estação Espacial Internacional, Samantha era realmente mais do que apenas uma aprendiz. ” Scott é irmão gêmeo de Mark, ele também é astronauta e agora é senador pelo Arizona.

é um #Bucklawnch Hoje de novo! Desta vez nos Estados Unidos.

E meu leitor número um nos Estados Unidos é muito especial … faz parte da história!

obrigado pela sua amizade, Incorporar um Tweet. E para um ótimo tempo juntos no espaço, é claro 😉 https://t.co/LqAaFyVBbk Samantha Kristoforetti (AstroSamantha) 1 de dezembro de 2020

Aqui está a resenha do livro, incluindo a resposta à pergunta: “Quantas vezes a palavra sorte – legal – tem mais de 500 páginas usada neste livro?”

