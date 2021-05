Starfield vai chegar muito mais longe do que as pessoas pensam, de acordo com Jason Schreier – Nerd4.life

O repórter da Bloomberg, Jason Schreyer, queria acabar com o bando de boatos sobre data da publicação A partir de Starfield Em 2021, estamos falando em lançar em muito mais tempo do que as pessoas pensam. De acordo com suas fontes, ele pode até chegar 2023, Embora possa acontecer no final de 2022, conforme especificado em outro tweet. Um vilão não costuma falar ao acaso, ou seja, quando o faz, é porque acredita ter informações válidas e compartilháveis ​​(dificilmente o que relatou acaba sendo errado).

“Esses rumores continuam circulando por Starfield (Comentários sinistros sobre um dos últimos rumores sobre o jogo Ed)Mas a verdade é que o jogo ainda não está perto da conclusão, de acordo com várias fontes secretas próximas ao desenvolvedor. Será na E3, mas a data de lançamento que eles me falam excede em muito o que muitas pessoas estão esperando. Eu quis dizer para que as pessoas não entendessem as expectativas erradas.“

“O que muitos não percebem é que Bethesda Game Studios, incluindo MD Office, todos trabalharam no Fallout 76 até o lançamento. A equipe Starfield era muito jovem até 2019. Rumores de que eles queriam o jogo planejado para 2020 ou no final da produção eram simplesmente falsos.“

Como podem ver, um discurso sinistro veio comentar outro boato de que gostaria que o jogo ficasse pronto por algum tempo e fosse lançado em 2021. Para saber a verdade, basta aguardar a E3 2021, como está agora quase certo que a Microsoft e Bethesda irão apresentar Starfield e onde Uma possível data de lançamento será sugerida, de acordo com Schreier.