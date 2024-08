Areia no carro depois do mar? Este é o acessório para você, custa menos que um tanque cheio

Para quem vai à beira-mar e viaja de carro, a areia que pode ficar depositada no carro não foge à regra. Aqui está a solução perfeita para evitar isso

O verão de 2024 será certamente lembrado como um dos mais quentes já registrados, já que a Itália está coberta por um manto de calor desde o início de julho.

Estes dias também são os mais complicados para quem viaja em termos de trânsito, pois o fim de semana acabou de terminar e está escuro nas estradas italianas. Milhões de pessoas decidiram chegar a destinos de férias e a situação será semelhante nos próximos dias.

Já entramos na semana de agosto. O mar é claramente o destino mais procurado, na tentativa de escapar ao calor sufocante. Como bem sabemos, para os veranistas que vão à beira-mar e viajam de carro não é exceção. O carro está sujo de areia O que se fixou, mesmo sem querer, em roupas e outras coisas. É improvável que você consiga se livrar dele antes de embarcar no avião. É por isso que propomos uma solução muito útil para combater o problema.

Carro, veja como se livrar da areia a bordo

O carro pode ficar sujo facilmente se estiver coberto de areia. Para tecidos de habitáculo, os grânulos também podem ser perigosos Pode durar muito tempo Por serem difíceis de remover, por isso é importante saber o que fazer para se livrar do excesso de areia, para que você tenha sempre os assentos limpos mesmo depois de um dia cansativo de praia.

Hoje em dia existe uma grande oferta de produtos úteis para combater a areia, como este aspirador de migalhas Black & Decker começa a partir de apenas 33,63 euros“, disponível no site”Excessivamente.it“. O modelo é o ADV1200-XJ, que foi projetado especificamente para o carro. Na verdade, ele deve ser conectado ao acendedor de cigarros através de uma tomada presente no modelo que permite utilizá-lo sem a necessidade de tomadas externas. O o preço é realmente uma pechincha. Desta forma, você pode garantir um interior sempre limpo com remoção imediata de restos que claramente não são apenas areia.

Este modelo da Black&Decker também é versátil. O cabo adaptador tem na verdade 5 metros de comprimento e permite alcançar todas as partes do carro, até a parte mais distante, inclusive o porta-malas. Além disso, o aspirador de migalhas funciona em modo ciclônico, modo que facilita a sucção e reduz o risco de entupimento.