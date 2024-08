Call of Duty: Black Ops 6 está sendo lançado no Game Pass, mas o Xbox não pode anunciar muito devido a um boato

Call of Duty: Black Ops 6 estará disponível no lançamento no Game Pass, mas o Xbox não pode anunciá-loou pelo menos não pode fazê-lo em grande escala, de acordo com um estranho boato relatado por dois criadores de conteúdo diferentes com vários contatos na Microsoft.

Durante o último episódio do podcast Iron Lords, o apresentador e criador do podcast Paris Eles relataram ouvir os mesmos sons Nos bastidores, uma terceira fonte juntou-se ao coro do que parece ser um dos termos do acordo assinado com a Sony.

Na prática, Call of Duty: Black Ops 6 fará parte do catálogo do Xbox Game Pass a partir de sua estreia, em 25 de outubro, e como sabemos a Microsoft anunciou isso oficialmente, mas No nível de marketing, a empresa se verá forçada a “retroceder”. Nesse sentido.