Foi descoberto um fóssil do Big Bang, uma enorme bolha cósmica – Espaço e Astronomia

Foi visto um fóssil do Big Bang: uma bolha com um bilhão de anos-luz de diâmetro cercada por galáxias que se formaram durante o nascimento do universo. Foi chamada de “Holeliana”, em homenagem ao nome de um antigo deus havaiano associado aos mitos da criação, e foi identificada por um grupo da Universidade do Havaí liderado por Brent Tully. O resultado é ‘ Publicados No Jornal Astrofísico.

Nos primeiros estágios após o seu nascimento, o universo era tão diferente do que vemos hoje, que nos primeiros 380.000 anos de sua existência sua densidade era tão grande que era uma enorme massa compacta de matéria e energia através da qual as ondas sonoras, chamadas oscilações sonoras, poderiam ser propagadas.Barionicismo, postulado pelo ganhador do Nobel Jim Peebles. Naquele universo jovem e compacto, as ondas produziam dobras, distorções e bolhas. Então, o universo começou a se expandir rapidamente, tornou-se menos denso e essas anomalias primordiais aumentaram, dando forma ao universo que observamos hoje, com regiões mais densas e outras regiões vazias.

A enorme bolha agora descoberta pode ser a primeira evidência da existência de uma das estruturas primitivas que surgiram após o Big Bang.

No centro da estrutura está o chamado supergrupo Bootes. Está rodeado por um raio de cerca de 500 milhões de anos-luz com um enorme volume vazio. Existem dezenas de galáxias que revestem a superfície da bolha. A descoberta desta estrutura ocorreu graças a um longo e preciso trabalho de mapeamento cósmico. A capacidade de mapear o universo que nos rodeia irá melhorar em breve graças à nova missão Euclid da Agência Espacial Europeia e ao futuro Grande Radiotelescópio SKA, que será construído entre a África do Sul e a Austrália.

Impressão artística da estrutura Hoʻoleilana, cercada por galáxias (Fonte: Frédéric Durillon, Animea Studio; Daniel Pomarède, IRFU, CEA University Paris-Saclay)



