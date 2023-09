Marvel’s Spider-Man 2, um novo vídeo mostrando outros recursos do jogo para PS5

Isto também é possível graças às capacidades do SSD da PS5, que permite gerir mais rapidamente os activos do mundo do jogo, tanto ao nível da movimentação do próprio Homem-Aranha entre edifícios como da passagem de um ponto a outro. do mapa, o que acontece quase instantaneamente.

Primeiramente, no trailer é possível ver algo sobre o novo mapa, que aparece com quase o dobro do tamanho do primeiro capítulo, com a adição dos bairros de Queens e Brooklyn, capazes de proporcionar grande diversidade adicional à cidade. Cenários.

Homem-Aranha Marvel 2 Também se manifestou durante a situação desta noite, com uma análise longa e aprofundada vídeo Que mostrou diferente Novas características Para o capítulo da série que chegará no próximo mês ao PS5.

Grande variedade de posições

Homem-Aranha 2 da Marvel, foto de Nova York

Com base no que é mostrado, parece que tanto as missões da história quanto Atividades paralelas Tem mais variedade do que vimos até agora. As miras de realidade aumentada usadas pelos dois Homens-Aranha permitem que eles tenham uma visão precisa do que está acontecendo na cidade, podendo assim decidir qual caminho seguir a qualquer momento.

Ao chegar ao seu destino, há muitas atividades que você pode realizar. Um aspecto em que a Insomniac parece ter trabalhado particularmente é a sensação de progressão: continuar a explorar a cidade, mesmo para além dos limites definidos pelo modo história, permite-lhe desbloquear uma grande quantidade de Promoções e personalizaçõesO que leva a mudanças importantes na aparência dos heróis.

As notícias e impressões da imprensa deverão chegar nas próximas horas, após uma sessão de testes dedicada aos jornalistas organizada pela Sony nos últimos dias, após verem as novas imagens do jogo na PS5. Homem-Aranha 2 da Marvel estará disponível em 20 de outubro de 2023 No PS5.