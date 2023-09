Bonito, elegante, poderoso e barato

Hoje falaremos sobre um smartphone de gama média realmente interessante. Custa pouco, mas oferece muito; Chegou ao mercado internacional há apenas alguns meses, mas já recebeu elogios da crítica e excelentes críticas. Obviamente estamos nos referindo a ONi Plus Nord CE 3 Lite 5G, um produto económico mas extremamente potente, equipado com as mais recentes tecnologias e funcionalidades herdadas dos seus irmãos mais velhos. particularmente, Pode ser encontrado na Amazon por 249,90€Frete incluído. A oferta é única, pois permite levar para casa um excelente aparelho com muitas vantagens. Se você estiver interessado, não perca.

OnePlus Nord CE 3 LITE 5G: não perca

Este smartphone chegou recentemente ao mercado mas já está com um preço muito reduzido: ao preço recomendado 249,90 euros Vale a pena comprar rápido, mas seja rápido. O telefone OnePlus Nord CE 3 Lite 5G é vendido em duas cores (Pastel Lime e Chromatic Grey) e contém um processador Snapdragon 695 muito poderoso com um modem Qualcomm 5G suportado por 8 GB de RAM e 128 GB de memória interna. Se desejar, você pode expandir a memória virtual via software e, aliás, o skin especial é o excelente OxygenOS 13.1 baseado em Android 13. O aparelho conta então com uma grande bateria de 5000 mAh que permite desfrutar de autonomia o dia todo. Ele recarrega rapidamente usando a tecnologia SuperVOOC de 67W. A câmera principal é uma lente de 108 megapixels que grava vídeos em 4K e tira fotos bobas mesmo no escuro.

Ao adquiri-lo na Amazon, você tem direito a uma devolução gratuita no prazo de um mês após a compra, podendo diferir o valor em parcelas convenientes com o CreditLine da Cofidis ou com o sistema interno do site (para contas habilitadas). Por apenas 249,90 euros Este smartphone de gama média é a melhor compra, não perca.

Este artigo contém links afiliados: compras ou pedidos feitos através desses links permitirão que nosso site receba uma comissão. As ofertas podem estar sujeitas a alterações de preço após a publicação.