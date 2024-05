Como retocar e excluir objetos de uma foto sem aplicativo: leva apenas alguns segundos

Retocar a foto que você acabou de tirar pode ser um desafio às vezes, mas com esse truque você pode fazer isso mesmo sem baixar outros aplicativos.

Os smartphones modernos estão equipados com muitas funções e muitas delas estão relacionadas com a câmera: na verdade, os modelos de última geração são projetados com lentes fotográficas que são quase iguais às lentes de câmeras profissionais e permitem tirar fotos verdadeiramente incríveis mesmo em condições de pouca iluminação. ou com foco deficiente. Além da qualidade da câmera, a maioria dos celulares atuais também a possuem Inclui muitas ferramentas de edição de imagenstambém muito profundo.

A maioria das pessoas, antes de publicar uma foto no Instagram ou em geral na web, submete-a a uma etapa de edição para remover defeitos como granulação e ruído, remover objetos indesejados da foto ou alterar o fundo, e ajustar cores, luzes e saturação. E toda uma série de truques para deixar a foto melhor do que a tirada naturalmente. Para fazer tudo isso, você costuma usar o computador ou aplicativos baixados separadamente no smartphone, mas nem todo mundo sabe disso Existe uma maneira de fazer isso sem aplicativos externos.

Veja como editar uma foto sem baixar aplicativos de terceiros

As lojas de aplicativos, como Play Store e App Store, estão repletas de aplicativos e softwares criados especificamente para edição de fotos, e muitos usuários os baixam em seus dispositivos para tentar aprimorar rapidamente as fotos tiradas ou já salvas na galeria do telefone. Esses aplicativos oferecem muitas ferramentas para edição de fotos e até vídeos, mas muitas vezes são apenas isso Um truque para bombardear os usuários com anúncios Já que na maioria das vezes esses aplicativos são totalmente gratuitos.

Além disso, na maioria das vezes, os aplicativos de edição de fotos acabam nas listas negras das agências de segurança cibernética porque são os mais usados ​​por hackers para criar spyware ou malware e roubar dados do usuário, espionando o smartphone por dentro. Por esta razão é recomendado Edite fotos diretamente do aplicativo da câmera Para um smartphone que possui algumas ferramentas e funções que muitas vezes passam despercebidas.

O aplicativo de câmera da maioria dos smartphones modernos possui muitas configurações e funções para edição de fotografias, muitas vezes mais completas e úteis do que aquelas encontradas em aplicativos de terceiros. Além disso, em alguns smartphones, como os telefones da linha One Plus, Existe uma função para excluir objetos ou pessoas das fotos com apenas um toque: Na verdade, basta desenhar um contorno com o dedo ao redor da forma a ser removida e ela será apagada diretamente da imagem, recriando automaticamente o fundo.