Em 1989 nosso projeto Mountain View- Corriere.it

Tão curiosos e inventivos para Lugli e Bonomi que eles esperavam inventar o aplicativo internacional como estudantes da Universidade de Milão: “Atreva-se, saia da sua zona de conforto e siga a revolução”

Vendo o planeta pelo computador, sem entrar em órbita. A estrada principal foi redescoberta graças à certeza do Google Maps, não ao paladar e ao trânsito rodoviário. A vida normal já foi uma utopia, uma cidade futurista, mas também foi um projeto ‘pioneiro’ Dois estudantes da Universidade de Milão matriculados em Ciência da Computação, Ciência da Informação anteriormente. A única, orgulhosa, mulher da faculdade neonatal. Pequeno Steve Jobs. Curioso e inovador demais para antecipar as mentes de Mountain View.

Era 1989 quando Marcella Lugli e Marina Bonomi apresentaram sua tese revolucionária sobre realidade virtual, na época “artificial”, trouxe para a mesa do comitê (ainda não foi utilizada a Internet) um CD com conteúdo de grande efeito, pois pela primeira vez a capital lombarda se tornou “IperMilano”, a cidade já no metaverso, interativa e multimídia com suas ruas e instituições. “O usuário pode, por exemplo, entrar no La Scala e ouvir um concerto”, explica Lugli, que hoje é diretor e membro do conselho da companhia aérea italiana Avio. A semente do mundo moderno, mapeamento parcial da realidade, “Expo” antes do litram. A discussão permaneceu acadêmica e não se tornou comercial com um produto à venda. “Tentamos interessar o município – e chamar os inventores – mas a cultura digital era quase inexistenteAlém disso, startups e capital de risco não podem ser encontrados.



No entanto, a primeira tentativa de simplificar a vida para Milão, como o Google Maps fez mais tarde, com acesso a informações sobre lojas e monumentos como o Duomo. explorações remotas. que eles então dirigiram Marcela e Marina para o sucesso, para trabalhar em empresas importantes como Olivetti, Apple, Telecom e VodafoneOnde as mulheres ainda são minoria, talvez porque a informática seja considerada uma disciplina masculina, mas é garantia de trabalho, e em Milão sempre houve grandes mentes. A curiosidade, antes de tudo, o desejo de fazer parte da mudança, e inspirar os outros, além do conhecimento técnico e das linguagens. READ Dying Light 2 Stay Human quase in vetta su Steam, Batuto solo dall'evergreen Sea of ​​Thieves - Multiplayer.it

Atrás do «IperMilano» havia hipertextos, um hipercartão com links para textos, sons, vídeo e o ecossistema Macintosh. “Construímos o projeto de acordo com três pontos de vista – explica Bonomi -, a primeira era aérea, de cima, a segunda era natural ou no chão, a terceira era conceitual, uma espécie de projeção em realidade aumentada e em realidade aumentada, onde o usuário busca informações sobre o que viu, exploits que são gráficos que usam ícones pela primeira vez.” Mais de trinta anos depois, a tecnologia se destaca a cada dia, e às vezes governado por ele, “entra” em museus para passeios online, estilos e talvez palavrões, suportes de arte e toques de saúde. “Mas com a telemedicina ainda estamos um pouco atrasados ​​- assegura Lugli -: só a epidemia acelerou sua propagação.”

Marcela e Marina, M&M, Ex-amigos da universidade por curiosidade. amigos. mulheres profissionais. Os primeiros fotógrafos digitais de Milão. E um legado para os futuros calouros: “Atreva-se, saia da sua zona de conforto, siga a revolução“.

