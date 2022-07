Sony patenteia sistema de reprodução ‘what if’ em diferentes opções – Nerd4.life

Idéias continuam surgindo de Sony em mim PS5com arquivo patente Foi descoberto recentemente que parece estar se referindo a um sistema de reinicialização de jogo específico no qual está focado Cenários ‘e se’ou seja, mostrar ao jogador as consequências das diferentes escolhas a serem feitas no jogo.

Descoberta pelo OPAttack, a patente em questão não explica tecnicamente como isso funciona, mas esclarece a ideia básica, que é a capacidade de mostrar ao jogador Possíveis consequências de diferentes escolhas É jogado em determinados momentos do jogo. O sistema parece focar principalmente em jogos competitivos, com o objetivo de fornecer aconselhamento e suporte para melhores resultados.

O exemplo apresentado diz respeito, por exemplo, a um jogo de patinagem em que o jogador obtém um resultado particularmente insatisfatório num half-pipe.



PS5, DualSense

Assim, o sistema deve informar ao jogador que tipo de equipamento utilizar, explicando as diferentes performances que podem ser obtidas através deste.

O exemplo em si é meio estranho, mas extrapolando as informações podemos pensar em algum tipo de ajuda para o jogador que poderia se referir Melhores opções Deve ser feito em termos de preparação e opções para alcançar o máximo de resultados. O sistema decompõe o reinício com base nos novos dados, indicando ao jogador passo a passo quais escolhas ele deve fazer para alcançar o resultado ideal.

Também neste caso, não sabemos se o projeto está realmente em andamento e, portanto, pode ser concretizado, mas ainda demonstra uma certa atividade por parte da Sony em termos de design, como vimos nos últimos dias também com o patente de retrocompatibilidade para acessórios.