Xbox Game Pass, outro jogo surpreendentemente adicionado aos títulos de julho de 2022 – Nerd4.life

Xbox Game Pass terá Mais um jogo surpresa Entre os esperados em julho de 2022 com simpatizantes História do jardimque chegará diretamente ao catálogo em sua data de lançamento, que está marcada para 12 de julho de 2022 e, portanto, definitivamente fechada.

Estranho, a história do jardim fez o número No anúncio oficial da Microsoft publicado ontem sobre o primeiro lote de jogos para assinantes esperados na primeira quinzena de julho de 2022 no Xbox Game Pass, mas estamos acostumados a ver essas adições surpresas fora do software publicado anteriormente, então não o faça. Estamos muito surpresos.

Garden Story é um jogo autônomo da Rose City Games, lançado anteriormente para PC e Nintendo Switch, que se concentra em um ambiente rural sereno e mágico.



História do jardim, captura de tela do jogo

O herói da história é uma espécie de baga antropomórfica, ou algo assim, que participa da difícil tarefa de salvar Grove, a floresta em que vive com seus amigos, de uma misteriosa ameaça.

Nesta mistura de Aventuras de ação no estilo Zelda, RPGs e elementos de sandboxEntão nos encontramos explorando diferentes ambientes, participando de diferentes missões, resolvendo quebra-cabeças, lutando contra inimigos e escolhendo diferentes atividades dentro deste mundo mágico em um tom decididamente descontraído.

Então, Garden Story será adicionado ao Xbox Game Pass em 12 de julho de 2022, um pouco antes de outra adição que apareceu como uma surpresa apenas hoje, ou Escape Academy, que também apareceu fora do anúncio oficial no News de julho de 2022, que está no ar. ponto. Já 14 jogos no primeiro tempo do mês.