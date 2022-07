Vem da luz Ultra sem fio, 100 vezes mais potente – Tecnologias

Por se basear em leve E ela fala italiano, a tecnologia que ela promete Faça conexões sem fio Cem vezes mais rápido e eficientecom salto de tecnologia Pode ser comparado ao que aconteceu nas conexões de cabos com a chegada das fibras ópticas. Abrir esta nova fronteira da tecnologia é lasca Nasceu de uma pesquisa liderada pelo Politécnico de Milão e conduzida em colaboração com a Scuola Superiore Sant’Anna de Pisa, a Universidade da Califórnia em Stanford e a Universidade de Glasgow na Grã-Bretanha, como parte do projeto europeu Superpixel. descrito No destaque: Journal of Science and Applications, o slide permite que você raios separados Mesmo que se sobreponham e se a forma como chegaram ao seu destino mudou e é desconhecida.

deslize silícioTamanho 5 milímetrospermite receber feixes de luz g separadamenteGraças às muitas antenas ópticas microscópicas e os manipula, os ordena, graças a uma rede de sobreposição construídas em. Ao eliminar a interferência entre os raios de luz dessa maneira, o chip permite que gestão uma Quantidade a informação Pelo menos cem vezes maior do que para sistemas sem fio de alta capacidade existentes, que estão acima de 5000 GHz.

o Possíveis aplicações Andrea Meloni, diretora do Polifab, o Centro de Micro e Microtecnologia do Politecnico di Milano, diz que inclui “sistemas de posicionamento e posicionamento de alta precisão para veículos autônomos, sensores e reconhecimento remoto de objetos, dispositivos móveis e wearables para realidade aumentada e investigação tecnologias.” Novas Aplicações Biomédicas”.

Graças à cooperação que levou a este resultado, a Itália estáItália Na posição Liderança Sobre tecnologias fotônicas para comunicações, sensores e biomedicina”, observa Mark Sorrell, professor de eletrônica do Instituto Tekepe (Comunicação, Engenharia de Computação e Fotônica) da Scuola Superiore Sant’Anna.