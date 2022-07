Veja como e quando ver a lua mais legal em 2022

Em julho de 2022 haverá um dos shows mais esperados do ano, “Super Lua do Cervo”. Aqui estão todas as informações sobre ela.

Quando você gosta de Super Moon 2022 e o que é a lua cheia

Durante a lua cheia de 2022 poderemos curtir um dos shows mais esperados do ano, estamos falando da “Super Fall Moon”, mais conhecida como “Deer Moon”.

A lua cheia é a fase da lua durante a qual o hemisfério da lua iluminado pelo sol é completamente visível da Terra. Isso acontece porque a posição do satélite é oposta à posição do Sol em relação à Terra. Desta forma, a lua é visível durante toda a noite (fonte Wikipédia).

lá Super Lua do Cervo Será visível na noite entre 13 e 14 de julho de 2022 e retorna em nome próprio aos nativos americanos.

Você sabe por que o povo da América renomeou Super Fall Moon após a Deer Moon?

Eles simplesmente definem o período em que os chifres de veado machos começam a crescer novamente para renovação anual.

o 13 de julho de 2022quando o sol se põe, mais precisamente às 20:37, o Super Lua para veados Ela se tornará a estrela indiscutível do céu, e obviamente será visível a olho nu porque está tão perto do nosso planeta.

Se o céu estiver nublado, recomendamos que você acompanhe este maravilhoso evento na transmissão do site www.virtualtelescope.eu

Para uma diversão de 360 ​​graus, o LunaSup sempre escolhe lugares livres de poluição luminosa e muda seu olhar entre sul e sudeste.

Você quer a sensação de tocar a lua com o dedo?

Defina esta data, quarta-feira, 13 de julho de 2022.