Um vazamento revelará os jogos de julho de 2022 para PS5 e PS4? – Multiplayer.it

Lista parcial de novos Jogos PS5 e PS4 Que fará parte do catálogo PlayStation Plus Extra e Premium para mim julho de 2022 Pode ter sido divulgado anteriormente. Além do já confirmado Stray, parece que os assinantes dos novos níveis do serviço também terão acesso a vários jogos da série Assassin’s Creed e à versão completa de Final Fantasy 7 Remake.

O conselho vem do usuário do ResetEra, BlackBate, que no passado revelou detalhes minuciosos do Death Stranding Director Cut antes do anúncio oficial e esperava uma re-revelação de Skull & Bones ontem. Aqui está uma lista de títulos que chegaram ao catálogo PlayStation Plus Extra e Premium em julho de 2022, de acordo com a Deep Solution:

vadio (já confirmado)

Final Fantasy VII Remake Intergrade + Episódio INTERmission

Assassin’s Creed IV: Bandeira Negra

Unidade de Assassin’s Creed

Assassin’s Creed: Grito de Liberdade

Assassin’s Creed: Coleção Ezio

Saints Row IV: Reeleito



logotipo do playstation plus

BlackBate afirma que estes são “alguns” dos novos jogos que chegam ao PS Plus Extra e Premium, o que significa que esta é uma lista parcial. Além disso, na sua opinião, todos eles serão adicionados 19 de julho de 2022, ou Stray estreia no PS5, PS4 e PC. Obviamente, tome esses rumores com cautela, pois não há como confirmar sua veracidade.

No entanto, a lista parece credível o suficiente. Final Fantasy 7 Remake foi um dos jogos gratuitos para assinantes Plus no passado, enquanto os títulos da série Assassin’s Creed provavelmente expandirão o catálogo Ubisoft + Classics (incluído no Extra e Premium), o que é esperado pelo final do ano e incluem 50 jogos da empresa francesa.

Para descobrir a verdade, só temos que esperar até a próxima semana. Os anúncios de novas adições ao catálogo PlayStation Plus Extra e Premium estão programados para o meio de cada mês.