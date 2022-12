Exoplanetas que podem consistir principalmente de água. Conheça a Universidade de Montreal

Prova que dois planetas exterioresque orbita uma estrela anã vermelha, pode ser mundos aquáticos“, ou seja, planetas nos quais a água compõe parte significativa de seu volume, foram encontrados por astrônomos emUniversidade de Montréal, no Canadá. Localizados em um sistema planetário a 218 anos-luz de distância na constelação de Lyra, esses mundos são diferentes de qualquer outro planeta do sistema solar. Um estudo detalhado deste sistema planetário, conhecido como Kepler-138, foi publicado na revista astronomia natural. “Antes pensávamos que os planetas um pouco maiores que a Terra eram grandes bolas de metal e rocha, como versões ampliadas da Terra, e é por isso que os chamamos de superplanetas”, disse ele.Ou Bjorn BenneckeChefe do grupo de pesquisa. No entanto, agora mostramos que esses dois planetas, Kepler-138c ed, são de natureza muito diferente: é provável que grande parte de todo o seu volume seja composto de água. Esta é a primeira vez que observamos planetas que podem ser identificados com segurança como mundos aquáticos. , um tipo de planeta cuja existência os astrônomos há muito teorizam. A estudante de doutorado Caroline Piaulet, do Trottier Institute for Exoplanet Research (iREx) da Universidade de Montreal, parte do grupo de pesquisa Bjorn Bencke, observou os exoplanetas Kepler-138c e Kepler-138d usando os telescópios espaciais Hubble e Spitzer da NASA. Em sua pesquisa, ele descobriu que os planetas, que têm cerca de uma vez e meia o tamanho da Terra, podem ser compostos em grande parte por água. Esses planetas e o companheiro planetário mais próximo da estrela, Kepler-138b, foram descobertos anteriormente pelo Telescópio Espacial Kepler da NASA.

A água não é detectada diretamente, mas por comparação Os tamanhos e massas dos planetas Com os modelos, os autores concluem que boa parte de seu volume — cerca de metade — deve ser composta por materiais mais leves que a rocha, mas mais pesados ​​que o hidrogênio ou o hélio (que compõem a maioria dos planetas gigantes gasosos, como Júpiter). . O mais comum desses filtros é a água. “Imagine versões maiores de Europa ou Encélado, as luas ricas em água que orbitam Júpiter e Saturno, mas chegam muito perto de sua estrela”, explicou Piaulet. “Em vez de uma superfície gelada, Kepler-138c tinha grandes envelopes de vapor d’água.” Com tamanhos três vezes maiores que os da Terra e massas duas vezes maiores, as densidades dos planetas c e d são muito menores que as da Terra. Isso é surpreendente porque a maioria dos planetas pouco maiores que a Terra que foram estudados em detalhes até agora pareciam mundos rochosos. A comparação mais próxima com os dois planetas, disseram os pesquisadores, seria algumas das luas geladas no sistema solar externo, que também consistem em grande parte de água, cercando um núcleo rochoso. Mas os autores alertaram que os planetas podem não ter oceanos como os da Terra diretamente na superfície do planeta. Mas eles se parecem mais com bolhas de vapor d’água.

“É provável que a temperatura nas atmosferas de Kepler-138c e Kepler-138d seja maior que o ponto de ebulição da água”, disse Piaulet. É por isso que esperaríamos uma atmosfera densa de vapor de água nesses planetas. Abaixo desse envelope de vapor, pode haver água líquida em alta pressão, ou mesmo água em outra fase que ocorre em altas pressões, chamada de líquido supercrítico. Recentemente, uma equipe da Universidade de Montreal encontrou outro planeta, chamado TOI-1452 b, que provavelmente está coberto por um oceano de água líquida, mas seria necessário o Telescópio Espacial James Webb da NASA para estudar sua atmosfera e confirmar sua existência. Oceano. Também hoje é a notícia da descoberta por outra equipe internacional de pesquisadores, incluindo alguns do Instituto Nacional de Astrofísica (INAF) na Itália, Existem dois planetas com a mesma massa da Terra Ele orbita a estrela GJ 1002, uma anã vermelha a apenas 16 anos-luz de distância. Ambos os planetas orbitam dentro da zona habitável do sistema. “À medida que nossos instrumentos e tecnologias se tornam sensíveis o suficiente para encontrar e estudar planetas mais distantes de suas estrelas, podemos começar a encontrar mais mundos aquáticos como Kepler-138 e ced”, concluiu Benneke.

Foto: Benoit Gougeon, Universidade de Montreal

Alessandro Berlingeri