Novo recurso do WhatsApp | Nada será como antes, Imagens Incríveis

O método de comunicação evoluiu muito ao longo dos anos, De ser um privilégio reservado para quem pode pagar SMS, até hoje Qualquer um se comunica gratuitamente com todos os seus contatos. Quer queiras perguntar algo à tua mãe ou organizar um torneio de FIFA 23 com amigos, Temos várias maneiras de nos comunicar instantaneamente com quem nos agradaO. WhatsAapp é um serviço de mensagens instantâneas que ao longo dos anos todos aprendemos a conhecer e usar, iO serviço que abriu as portas para os avanços da comunicação instantânea.

Mas, apesar da ampla popularidade e popularidade do serviço, Algumas piadas continuam pegando. No entanto, a equipe do WhatsApp não está presente E tenta atender as necessidades de todos da melhor e mais simples forma possível. Ele conseguirá fazer até mesmo as pessoas mais desconfiadas felizes com seu novo emprego?

Enviar fotos no WhatsApp

As vantagens da rede que o WhatsApp trouxe para o mundo da comunicação instantânea, Alguns problemas continuam a irritar os usuários que estão cada vez mais migrando para outros serviços de mensagens. Embora o WhatsApp não se encaixe E continua a propor soluções para vários problemas, demonstrando isso Forte foco na comunidade.

Uma das reclamações é que a empresa norte-americana pertencente ao grupo Meta tem se encontrado, na maioria das vezes, respondendo a preocupações sobre a qualidade das imagens enviadas e recebidas.

De fato, os usuários estão reclamando da perda de qualidade das imagens que estão sendo enviadas pelo WhatsApp. Claro, não é grande coisa se você só precisa enviar um meme para amigos ou bom dia para sua tia, mas torna-se Caso você queira usar o serviço para fins um pouco mais profissionais Como enviar gráficos ou imagens de alta qualidade diretamente para o WhatsApp.

básico, Tanto no iPhone quanto no Android, o WhatsApp reduz a qualidade das fotos enviadas em cerca de 70%. O motivo tem a ver com tentar enviar todas as mensagens, incluindo fotos, o mais rápido possível Isso é para permitir conversas suaves. No entanto, tudo isso pode se tornar frustrante se quisermos obter uma imagem de alta qualidade.

apenas para resolver este problema, O WhatsApp criou uma solução que vai deixar os fãs de fotos de alta qualidade felizes.

Envie imagens de alta qualidade no WhatsApp

A nova funcionalidade introduzida pelo WhatsApp vai revolucionar a forma como comunicamos. Na verdade, permitirá enviar e receber fotos e imagens em alta qualidadesem que a qualidade seja comprometida de forma alguma, evitando a frustração de quem busca as imagens mais nítidas possíveis.

O procedimento para ativar esta função É muito simples E permitirá que você use o WhatsApp em todo o seu potencial sem ter que se comprometer!

Vamos ver juntos como você pode ativar esta função útil. O envio de fotos em alta qualidade será possível tanto em dispositivos iOS quanto Android, então você não tem desculpas!

em primeiro lugar, Abra o WhatsApp no ​​seu telefone. Se não estiver instaladová para fazê-lo de PlayStore ou na App Store. Você pode precisar atualizar antes de poder usar esse recurso, no entanto Certifique-se de que a versão instalada é a mais recente.

Depois de abrir o WhatsApp, Clique nos três pontinhos no canto superior direito da tela. A partir daí, ele se abrirá para você lista suspensa Com tantos itens e você terá que escolher “definições”. Depois de clicar em Configurações, você terá que procurar o item “espaço de dados”.

Clique em “Área de Dados” Você será direcionado para a página onde é possível alterar diversas configurações ao receber e enviar dados, sejam eles textos ou mesmo imagens. Quando estiver nesta tela, role para baixo até ver o submenu Qualidade média de download Em qualquer uma das entradas será Qualidade de upload de imagem. A qualidade provavelmente será definida como Auto.

você vai então Clique neste item e na lista que se abre, selecione o segundo item “melhor qualidade”. E pronto, você está pronto para receber fotos e fotos de alta qualidade!