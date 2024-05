Turista de 29 anos morre na caverna do Tibre, em Roma – Notícias

Um avião caiu na margem do rio, a cerca de quinze metros de distância. Tragédia de madrugada em Trastevere, bairro de vida noturna da capital. Um jovem turista sueco morreu após cair das muralhas do Lungotevere Sanzio, no coração de Roma. O alarme foi dado pouco antes das 6h, quando o corpo foi encontrado no chão. Para um jovem de 29 anos, a ajuda é inútil.

Vídeo Roma e Tibre caem em caverna: turista de 29 anos morre

Os Carabinieri de Trastevere iniciaram imediatamente uma investigação. Colegas da divisão de investigação também estiveram no local para conduzir as investigações e o médico legista. Foi observada lesão na testa compatível com queda de altura.

Os investigadores presumem um trágico acidente. O menino, possivelmente bêbado, inclinou-se para frente e perdeu o equilíbrio. No entanto, mais informações serão reveladas na autópsia que será realizada nos próximos dias. Em particular, pode ser verificado se a vítima tinha bebido antes da queda. Em imagens imortalizadas pelas câmeras locais, o jovem de 29 anos pode ser visto andando sozinho pela rua, cambaleando e depois apoiando-se em um parapeito com vista para o Tiber Quay. O menino tinha documentos e uma chave de quarto de hotel no bolso.

Os investigadores voltaram ao B&B no anel viário Gianicolense onde ele estava hospedado há alguns dias. A polícia alertou a embaixada e tenta reconstituir as últimas horas do jovem turista. Ele pode ter passado a noite nos clubes de Trastevere na noite anterior, antes da caminhada que terminou tragicamente. Esta não é a primeira vez que jovens turistas ou estudantes estrangeiros se envolvem em tragédias deste tipo.

Há quase cinco anos, um francês de 19 anos, enquanto estava de férias na Cidade Eterna, caiu para a morte no Lungotevere dei Tebalti, na margem oposta do rio onde ocorreu o acidente de hoje. O menino estava com dois amigos e enquanto caminhavam, possivelmente bêbados, ele pisou no parapeito e, perdendo o equilíbrio, caiu.

Porém, em 2015, um estudante universitário de John Cabot caiu na mesma área que Lungotwere. O jovem de 20 anos morreu nos EUA após três meses de sofrimento. Na noite do acidente, ele estava em um bar bebendo com amigos e depois saiu sozinho, dizendo que voltaria para o alojamento universitário, mas nunca mais voltou ao seu alojamento.

