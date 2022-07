Um incêndio no Parque Pineto, em Roma, destruiu casas e desalojou moradores. Investigações na pista maliciosa

Um inferno de fogo e fumaça. lá Capital Ele queima repetidamente no quadrante norte. O primeiro alarme disparou às 14h de ontem Pineta Sacchetti. Depois o vento fez o resto: a linha de fogo moveu-se rápida e inexoravelmente até 50 hectares em direção a Aurelio e depois mais para o norte, O Parque de Pinetto alla Balduina. Casas assombradas, apartamentos, lares de idosos, centros desportivos e conventos. À tarde, outra frente se abriu para o sul da cidade Litoral Então novamente eu palácios romanos. 100 intervenções orçamentadas em toda a região. O derretimento começa a partir de mato queimado pelo sol. Mas um caminho malicioso não foi descartado: investigações e investigações serão realizadas nas próximas horas.

Parque do Pineto

Os bombeiros tentaram controlar o fogo, mas por volta das 15h, os moradores viram o avanço das chamas pelas janelas dos prédios ao longo da Via dei Laterici, a poucos metros de uma das entradas da Pineta Sacchetti. Com medo de chegar às suas casas, eles saíram às ruas, encheram panelas e baldes com água, encharcaram varandas e jardins e esperaram por socorro: “Chamamos várias vezes, mas os bombeiros estavam atrasados. Era tão perigoso que todos saímos de nossas casas”, diz Letizia Biancini, que mora na Via Laterici.

À medida que o fogo avançava, primeiro queimou hectares de vegetação em direção a Aurélio e depois chegou ao Parque Pineto, no centro de Balduina. Os moradores tentaram proteger os jardins e terraços residenciais com aspersores e aspersores, pois a brigada de incêndio também não chegou aqui. Até que as chamas avançaram muito alto atrás dos prédios. Carabinieri e policiais vieram em socorro e ordenaram o fechamento de três ruas (Via Papiniano, Via Proba Petronia e Via Appiano). Sete prédios foram instados a desocupar. Os idosos e enfermos foram levados para a segurança. 118 profissionais de saúde também chegaram ao local, moradores locais correram para as ruas e resgataram os cães e gatos. Quando a situação parecia controlada, por volta das 18h, as chamas voltaram a se acender no Parque da Defesa Civil via Papiniano.

Naquela época, os helicópteros acionados para a emergência de Pinetta Sacchetti foram desviados para a praça entre Aurélio e Balduina: eles se encheram de água das piscinas dos clubes esportivos próximos e depois “caíram” perto do fogo e conteram a propagação. Chamas. Entre os moradores, há aqueles que se organizaram para passar a noite com parentes e amigos: “O ar fica irrespirável por horas, nossas casas estão cercadas de fogo. E ainda tenho muito medo”, explica Francesca Dino, que mora em via Papiano: “Não quero dormir aqui com medo de que o fogo recomece à noite.”

Sem significado

À noite, o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri, falou: “Foi um incêndio preocupante e extenso, com muitos gatilhos, embora agora haja investigações para verificar possíveis malícias”, comentou primeiro sobre a conclusão de uma investigação. Pineta Sacchetti e depois Alla Balduina. A atenção é muito alta em todas as áreas de risco da capital. Também acelera o aumento de homens e é um meio de lidar com emergências de incêndio. De acordo com dados da Defesa Civil, em relação ao ano passado, o número de incêndios na verdade triplicou: foram registrados 400 incêndios entre junho de 1750 e 2021. É por isso que o plano para fortalecer a equipe de resgate já está na mesa. Uma força-tarefa de bombeiros e voluntários da defesa civil será acionada nos próximos dias. Especificamente, doze equipes serão enviadas para um total de mais sessenta. Para cada grupo será assegurado o acionamento de equipamentos e petroleiros: a primeira ação urgente e necessária para o controle da emergência.