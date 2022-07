Ouro italiano na piscina de Oran. Os azuis vão à loucura! – jogo OA

Uma verdadeira camada de ouro para Italnuotto em Oran (Argélia), local da edição de 2022 dos Jogos do Mediterrâneo. O tanque argelino estava literalmente tão azul quanto nossos porta-estandartes poderiam fazê-lo no plano de corrida de hoje.

Reddy Go e Lisa Angiolini já conquistaram o ouro nos 100m peito, seguido de um bis nos 50m. Em grande estilo com um recorde de campeonato de 30,87 à frente da portuguesa Ana de Pinho Rodriguez (31,31) e outros azuis Anita Potasso (31.41) Nos 50 metros livres masculino, o grego Christian Kolomiev (21.91) terminou à frente do português De Almeida (22.01) e do argelino Oussama Sahnov (22.22). Quinto lugar Alessandro Bori Às 22h50.

100 no ato final da borboleta Ilaria Bianchi Ela terminou em terceiro lugar em 59,06 em um teste vencido pela bósnia Lana Butar em 57,55 (um recorde do campeonato) à frente da grega Anna Ntountounaki (58,56) e Emilian. Sexto Claudia Darcia Em 59,41. 200 Medley feminino Sarah Franchi Ela provou ser uma especialista em encontros apertados e, após o centro nos 400 metros medley, venceu a turca Victoria Kunz por sete centavos (2:12.26) em 2:12.19 e seu colega turco Deniz Erdan (2) por 1,96. : 14.15).

Natação ao vivo, Jogos do Mediterrâneo 2022 Ao vivo: pokerissimo d’oro! Faraci, 4×100 medley, vitória para Angiolini e Franceschi! Bottazzo e Bianchi no bronze!

Simplesmente incrível Claudio Antonino Faraci: Uma corrida corajosa para ele na final dos 200 Dolphins, vencendo em 1:57.09. Favorito na véspera, o grego Andreas Vassios (1m57s92) e o argelino Djawad Tsiot (1min58s37) foram bronzeados. Sétimo Lucas Bruno Em 2:00.63. Dentro 4 × 100 Medley Feminino Outra vitória para a Itália à frente de Espanha (4:06.17) e Turquia (4:07.31) com 4:04.65. Carlotta Sofkova (1:01.52), Liza Angiolini (1:07.32), Ilaria Bianchi (1:00.78) e Sofia Morini (55.03) entregaram o ouro pelo Bell Pies.

Completando o círculo estavam o medley masculino 4×100, ouro 3m35s77 à frente da França (3m36s03) e da Turquia (3m36s29). Lorenzo Mora abriu o nado costas em 54s73, Alessandro Pinsutti nadou peito em 1m00s44, Matteo Rivolta no Dolphin tocou o prato em 51s56 e Alessandro Bori terminou o trabalho em 49s04.

