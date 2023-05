Ao tirar selfie com Cristiano Ronaldo, português o afasta brutalmente

Calcioweb

Cristiano Ronaldo sempre se mostrou mal-humorado e mal-humorado em sua nova aventura na Arábia Saudita. O futebolista português não esconde o nervosismo quando não consegue os resultados desejados, vendo-se cada vez mais longe de conquistar o campeonato.

Após o conflito entre Al-Nasser eO Al-Khalij terminou 1-1, resultado que destruiu as esperanças de título da equipa de CR7, sendo o português protagonista de um novo capítulo questionável que se tornou viral.

Ao deixar o campo, um membro da comissão técnica do time adversário tentou tirar uma selfie com o frustrado atacante. Cristiano Ronaldo negou o pedido, dispensando o homem revoltado, que alguns sugeriram que poderia ser o técnico do time adversário.

Não está claro o que irritou CR7 quando ele trocou um papo com os jogadores adversários e deu a eles sua camisa até segundos antes do episódio começar.

