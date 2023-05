O menino pergunta a sua mãe

“Um dia Massimo levou minha esposa em seu Maserati.” Outros detalhes surgiram da história dada aos promotores por Taulant Malaj, 45, um padeiro albanês que está preso desde domingo após o assassinato. Doremaggiore (Foggia) Gesica, 16 anos, e Massimo De Santis, 51, vizinho namorado de esposaDefta, 39 anos.

Mais informações

Torremaggiore, Confissão do Assassino

Em um frenesi assassino, ele feriu o último com seis facadas. Na versão relatada ao Ministério Público, o homem de 45 anos disse que sua esposa manteve um relacionamento secreto com De Santis por mais de um ano, que começou após um acidente.

Segundo o autor confesso, Tefta e Massimo “se conheceram dali” e “começaram a conversar”. Malaj teria dito ao promotor que sua esposa e um amigo costumavam comer juntos. O suspeito teria gravado alguns almoços entre os dois em seu celular.

Vídeo

«Eu fiz isso sem nenhum motivo específico». Foi o que Dowland Malaj disse em referência a um vídeo do homem atirando nos corpos de sua filha Gesica, de 16 anos, e do suposto amante de sua esposa, Massimo de Santis, de 51 anos. O vídeo, que o homem de 45 anos enviou posteriormente a um amigo em Imola, já foi apreendido pelos investigadores. “Eu tinha o diabo em mente naquele momento”, acrescentou Malaj, referindo-se às circunstâncias que envolveram o duplo homicídio e o ferimento de sua esposa.

“Não sabia que era a Gesica”

Depois de matar o amante de sua esposa, ele voltou para casa nas escadas do prédio de apartamentos em Torremaggiore (Foggia), entrou no quarto onde estava sua esposa e “eu bati nela”, mas “Gesica entrou onde a mãe queria proteger. Então também espanquei Gesica até a morte: não sabia que era ela. Infelizmente, Gesica se encontrou na hora errada. Estas são outras palavras registradas por Baker. Uma carnificina que durou meia hora, e depois um padeiro de 45 anos de ascendência albanesa imortalizou o que fez em vídeo, e as imagens foram imediatamente obtidas pelos Carabinieri.

filho

Leonardo, 5 anos, estava em casa e “quando percebi o que tinha feito, levei-o embora”. Esta é uma das passagens do disco de Thawland Malaj. O pequeno Leonardo, 5 anos, filho de Doulan Malaj, acusado do duplo homicídio de sua filha e suposto amante de sua esposa e tentativa de homicídio de sua esposa, tentou matar a facadas na noite entre sábado e domingo passado em Torremaggiore (Fogia) . ) A criança foi confiada aos cuidados dos tios paternos: “O pequenino está bem, está tranquilo” – diz tia Muskj -. “Ele sente muita falta da mãe. Dissemos que ele voltaria em breve.» diz a mulher. “Não há tempo para dar nenhuma explicação a ele agora. Agora Leonardo deve ficar quieto. Comprei alguns brinquedos para distraí-lo”, finaliza