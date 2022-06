Turim | Festa de São João | 23 a 24 de junho de 2022

São João Está quase sobre nós. Em antecipação aos incêndios da noite de sexta-feira, 24 de junho de 2022, as medidas acordadas com a Prefeitura e a Sede da Polícia para “garantir altos padrões de segurança antes, depois e depois dos eventos” vieram do Palazzo Civico, que entrarão em vigor amanhã, quinta-feira 23 de junho de 2022, hoje quarta-feira 22 Explicado em nota emitida em junho de 2022.

Na quinta-feira, 23 de junho, de fato, o desfile de parafernália histórica no termo traje acontecerá nas ruas do centro da cidade. A procissão começará na Piazza Carlo Felice às 18h30 e seguirá via Roma, Piazza Costello, Palazzo de Citta, XX Setembe, IV Marco, Milano, Piazza Palazzo de Citta via San Francisco de Assis. Pietro Mica chega à Piazza Costello, onde a iluminação do Faraó está marcada para as 22h.

O trânsito será restringido ao longo do percurso da procissão das 18h00 até ao final do dia.

O estacionamento será interditado a partir das 12h00 com remoção forçada nas seguintes zonas: Piazza Carlo Felice; Via Roma (a área entre a Piazza CLN e a Piazza Costello); quadrado CLN; Praça São Carlos; Praça Costello; Via Palazzo de Citta (trecho entre Piazza Costello e XX Setembreak); XX via Settembre (prolongamento via Caribaldi e Piazza San Giovanni); Praça San Giovanni; Via IV Marzo; Via Milano (prolongar via IV Marzo e piazza Palazzo di Città); Praça da Câmara Municipal; Via San Francisco de Assis (extensão via Piazza Palazzo de Citta e Pietro Mica); Através e através de Bertola (estende-se via San Francisco d’Assic e via Pietro Mica); Via Pietro Mica (prolongar via San Francisco d’Assici e Piazza Costello).

Regras de acesso à queima de fogos

Na sexta-feira, 24 de junho, um máximo de 62.700 pessoas terão acesso à Piazza Vitorio Veneto para a queima de fogos.

A praça estará acessível ao público a partir das 18h.

Existem 20 portões de acesso à área:

– via Pó / via São Francisco da Paula – via Vasco

– via Rossini / via Verdi

– via Montebello / via Verdi

– via Altura Sant’Ottavio No.7

– via Giulia di Barolo / via Matteo Pescatore

– via Vanziglia / via Matteo Pescador

– via Bawa / via Matteo Pescador (acesso para deficientes)

– via Po Cadorna / via Matteo Pescador

– via Maria Vittoria / via Bonaface

– via Della Rocca / via Maria Vitória

– via Plana / via Maria Vittoria

– via Piazza Vittorio / Príncipe Amedeo

– via Della Rosin / via Princip Amedeo

– via San Massimo / via Principe Amedeo

– via Academia Albertina / via Principal Amedeo

– via Geolity / via Della Rocca

– via Cover / via della Rocca

– via Dae Mille / via Della Rocca

– via Massini / via Della Rocca

– Corso Cairoli / Corso Vittorio Emanuel II

A Piazza Vittorio Veneto possui uma área dedicada a pessoas transgênero, com acesso pré-reservado via Bava / Matteo Pescador.

Serão feitas verificações de segurança nas entradas das áreas nômades para impedir a entrada de itens perigosos, como garrafas de vidro, latas, itens volumosos e latas de spray, postes ou bastões (exceto instalações sanitárias e guarda-chuvas). Para agilizar o tempo de inspeção, não carregue mochilas ou sacolas grandes e é melhor usar recipientes transparentes.

Restrições de tráfego e restrições de estacionamento

Na sexta-feira, 24 de junho, serão estabelecidas várias áreas com restrições ao tráfego de veículos e pedestres e estacionamento.

A Ponte Vittorio Emanuele I estará fechada ao trânsito (exceto veículos de emergência, força pública e crachás de eventos) das 9h (tráfego de veículos) e 12h (tráfego de pedestres) até que as exigências sejam atendidas. A GTT criou um serviço de transporte que liga a Piazza Vittorio Veneto e a Piazza Gran Matre (9 às 14h45), que partem a cada 15 minutos.

O trânsito será restringido a partir das 15h até ao fim dos requisitos (excepto para veículos residentes, veículos de emergência, veículos de serviço público e veículos de crachá de evento): corso Vittorio Emanuele II (do corso Massimo d ‘a Aceclio na Ponte Umberto I); Ponte Umberto I; Curso Cairoli; Via Massini, via De Mille e Cavour (de Calendra ao Corso Cairoli); Via geologia (até longos bo dias via calendário); Via Maria Vittoria (via San Massimo até Long Bo Dias); Via Bonafous; Via Della Rocca; Via Plana; Praça Maria Teresa; Via Rolando; Via Principe Amedeo, via San Francesco da Paola e Accademia Albertina (via San Francesco até Piazza Vittorio); Por osmose; Via San Massimo e via Delle Rosen (via Maria Vittoria via Pó); Via Po (de San Francisco da Paola à Piazza Vittorio), via Rossini, via Montebello e via Sant’Ottavio (via Corso San Mauricio via Po); Via Gaudêncio Ferrari; Via Penevello; Por ribeiro; Via Roero di Cortanze; Via Giulia di Barrolo, via Vanciglia, via Bava e Bo Corona (do Corso San Mauricio à Piazza Vittorio); Praça Vitório; Murasi de Po Pascaklion; Murasi de Po Farasino.

A área afetada pelos fogos de artifício será fechada ao tráfego de veículos e pedestres a partir das 19h30 e até que os requisitos sejam atendidos. Em detalhe, serão abordados: Piazza Gran Matre; corso Casale (pela Piazza Gran Matre e Santor டி de Santrosa, incluindo a Rota Básica ao longo do rio Pó); corso Moncalieri (extensão entre a Piazza Gran Matre e a rua nº 13); Via Maresciallo Giardino (extensão via corso Moncalieri e Bezzecca); Ponte Umberto I; Murasi del Po Puscaglione e Faracino; Subida à praça do CAI Turim e Monte Tea Cappuccino.

O tráfego também será restringido a partir das 19h30 de sexta-feira, 24 de junho, até as paradas de tráfego: via Santorre di Santarosa (via corso Casale via Cosmo); Via Mancini; Via Vitosi; Via Cosmo (via Piazza Gran Madre de Dio até Santor de Santorosa); Via Villa della Regina (na seção Corso Castle – via Marty della Liberta); Via Lanfranchi (trecho via Vittosi – via Mancini); Corso San Mauricio (rodovia do lado sul e meia-rodovia centro-sul no trecho entre Ronde Rivella e Bo Corona).

8, e até que haja necessidade, o estacionamento compulsório removido será instalado nas seguintes ruas: Piazza Vittorio Veneto; Com Bo Armando Dias (prolongar via Piazza Vittorio Veneto e Geolity); Via Bo Corona (entre Piazza Vittorio Veneto e Corso San Mauricio; via Bava e Giulia di Barro (via Piazza Vittorio Veneto e Matteo Pescador) via Matteo Pescado; trecho por Veneto e Maria Vitoria); via Plana (prolongada via Piazza Vittorio Veneto e Maria Vitória); via Princip Amedeo (prolonga-se pela Piazza Vittorio Veneto e Del Rose); via Rosso Bos; Via da Paula (via Piazza Vittorio Veneto e Principe Amedeo); via Vasco; via Rosini, via Montebello e via San Ottavio (separação via Bo e Verdi); Maria Vittoria (extensão via Bo Dias e Plana); E Della Rocca Estique-se); Corso Cairoli; Via Kaur, via Tea Mill e Massini (entre Corso Keiroli e Della Rocca); Praça Cron Matre; corso Casale (prolonga-se pela Piazza Gran Madre e Santore de Santoroza); corso Moncalieri (prolongamento entre Piazza Gran Madre e Rua n.º 13), via Marescialo Giardino (prolongamento via corso Moncalieri e Bezzecca).

Outras restrições de estacionamento e tráfego afetarão algumas ruas e praças (via IV Marzo, piazza Lagrange, corso Vittorio Emanuele II, viale Partigiani Rivella, piazzetta Maria Teresa) com diferentes padrões e horários. Para mais informações, consulte a Portaria do Governo em anexo.

Piazza Vittorio Veneto: Estacionamento subterrâneo fechado, serviço de táxi suspenso, compartilhamento de bicicletas e aluguel de scooter

O estacionamento subterrâneo da Piazza Vittorio Veneto estará fechado a partir das 9h de sexta-feira, 24 de junho. Os assinantes de estacionamento podem deixar a área de estacionamento até as 15h.

6 De 24 a 25 de junho, a área para táxis será suspensa no Extra Sul da Piazza Vittorio Veneto. A retirada temporária de veículos de compartilhamento de bicicletas e aluguel de scooters elétricos na praça ocorrerá até as 12h de sexta-feira, 24 de junho e até que seja necessário.