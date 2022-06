Mercado de Milão – Enzo Fernandez, Benfica-River Deal: Últimas Notícias

Segundo Pedro Sepulveda, jornalista português do Sic Noticias River Plate vai assinar com o Benfica Por ter passado o jogador no clube do Presidente Manuel Rui Costa. O preço do cartão será de 75% 18 milhões de euros, Com Fernandes a caminho de Portugal no final da partida da Copa Libertadores. Um contrato de 5 anos está pronto, mas neste momento há uma coisa bloqueando o contrato, a saber A empresa do jogador sim. Se o AC Milan atrasar ainda mais, a balança virará subitamente a favor do Benfica. As principais notícias de hoje em Milão: A situação em Paulo Dybala, Enzo Fernandez está esperando por Rosoneri