Vírus Corona Toscana 22 de junho: Há 3.043 novos casos. As internações hospitalares estão em alta – Crônicas

FLORENÇA, 22 de junho de 2022 – Mais um dia na Toscana com mais de 3.000 pessoas recém-infectadas com o vírus Covit 19. 3043 novos casos de infecção por corona foram confirmados Toscana Quarta-feira, 22 de junho. Atualmente, a Toscana é uma das áreas que viu um aumento acentuado nos positivos. 21 de junho, o primeiro dia do verão, é quase quatro mil. Agora outro dia mais de três mil.

“Mais de 80 anos e mais fraco, corra para a quarta dose”

Imagem da situação

Assim, na Toscana, houve 1.182.927 casos positivos de corona vírus, 3.043 a mais do que ontem (confirmado por 609 trocas moleculares e 2.434 testes rápidos de antígeno). Os novos casos foram 0,3% superiores ao total do dia anterior. As recuperações aumentaram 0,1% para 1.138.734 (96,3% do total de casos). Hoje foram realizados 1.822 swabs moleculares e 11.333 swabs antigênicos rápidos, dos quais 23,1% foram positivos.

Swaps e razão positiva

Hoje foram realizados 1.822 swabs moleculares e 11.333 swabs antigênicos rápidos, dos quais 23,1% foram positivos. Por outro lado, 4.126 indivíduos foram testados hoje (excluindo swabs antigênicos e/ou moleculares, swabs de controle), dos quais 73,8% Foi positivo e este é o dado da razão positiva do primeiro diagnóstico. Atualmente o positivo é de 34.045 hoje, + 6,2% em relação a ontem.

Meia idade

Hoje a idade média de 3.043 novos positivos é de aproximadamente 47 anos (10% abaixo dos 20 anos, 24% entre 20 e 39 anos, 35% entre 40 e 59 anos, 24% entre 60 e 79 anos, 7% acima de 80 anos ou mais).

Casos na área

Há um total de 328.464 casos em Florença até o momento (896 a mais que ontem), 80.619 (mais 146) em Prado, 94.486 (mais 220) em Pistoia, 58.149 (mais 168) em Luca, 124.133 (mais 325.133) em Luca, mais de 105 em Pisa (405) 269), 107.390 em Arezzo (275), 83.436 em Siena (196) e 63.293 em Crosseto (147). 555 casos positivos foram relatados na Toscana, mas residem em outras áreas. A Comissão Central Local de Saúde detectou hoje 1.299 casos, 1.126 casos no noroeste e 618 casos no sudeste. A Toscana ocupa o 8º lugar na Itália no número de casos (incluindo residentes e não residentes) com aproximadamente 32.033 casos por 100.000 cidadãos (média italiana de cerca de 30.318 x 100.000, estatística de ontem). Florence com uma população de x100.000, 32.898 pacientes, Pistoia com 32.792, Pistoia com 32.554 e as províncias mais baixas de Crosseto com 29.054 foram relatadas com as taxas mais altas.

em isolamento

Ao todo, 33.749 pessoas ficaram isoladas em casa por apresentarem sinais ou sintomas leves que não necessitavam de atendimento hospitalar (1.964 a mais que ontem, 6,2%).

Hospitais

Hoje, um total de 296 (mais 11 que ontem, 3,9% a mais que ontem) e mais 9 em terapia intensiva (menos 25 a menos que ontem, menos 25%) foram internados em leitos dedicados a pacientes Kovid.

As pessoas foram curadas

A população total curada foi de 1.138.734 (1.064 a mais que ontem, e 0,1% a mais): 0 estavam clinicamente curados (estáveis ​​em relação a ontem), ou seja, assintomáticos após apresentarem manifestações clínicas associadas à infecção e 1.138.734 (1.064 a mais que ontem, mais 0,1%) curados em todos os aspectos Anunciado, as chamadas curas virais, troca negativa.

Mortes

Hoje são 4 novas mortes: 3 homens e uma mulher com 88,8 anos em média. De acordo com a província de residência, 4 pessoas morreram: 2 em Florença, 1 em Pistoia, 1 em Lucas. 10.148 pessoas morreram desde o surto: 3.191 em Florença, 839 em Prato, 913 em Pistoia, 654 em Massa Carrara, 952 em Luca, 1.127 em Pisa, 746 em Livorno, 659, 537, 537 e 537 inso. Em Crossetto, 139 pessoas morreram em solo toscano, mas ainda viviam fora da área. A taxa de mortalidade original da Toscana (número de mortos / população residente) para Covid-19 foi de 274,8 x 100.000 habitantes, 283,3 x 100.000 para a média italiana (parte 10). Entre as províncias, as maiores taxas de mortalidade estão em Massa Carrara (344,5 x 100.000), Florença (319,6 x 100.000) e Prato (316,3 x 100.000), e em Crossetto (179,00 x 010).

Ponto: Aumento de infecções

Situação Por isso, é constantemente monitorado pelas autoridades. A teoria de que o calor e o verão foram derrotados ou provocados Para prazos mínimos O Covid foi negado esta hora. Infelizmente, muitos estão em casa e, embora os sintomas da doença sejam leves, eles são diferentes. A caminhada desejada por consideráveis Cancelamento de regras Anti-infeccioso. As máscaras são recomendadas, mas não mais obrigatórias e muitos as deixaram cair em público.