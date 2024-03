“Eu atiro em pombos contra ele”- Corriere.it

“Após cuidadosa consideração, gostaria de informar que estou retirando minha candidatura ao cargo de Presidente da Região da Basilicata. Foi uma decisão tomada com absoluta calma e no interesse das forças políticas que me quiseram propor.. Afirmei a minha presença, mas não se pode deixar de notar as reações que se seguiram.” O anúncio foi feito por Domenico Lacerenza, anunciado com um comunicado de imprensa como candidato presidencial nas eleições regionais de Basilicata pela centro-esquerda (Pd, M5S, Avs e +Europa). “De qualquer forma – quero preservar o espírito que conduziu à proposta recebida, nomeadamente a procura da unidade entre moderados e progressistas e a possibilidade de uma coligação capaz de derrotar o centro na Basilicata. , por isso dou um passo para trás. Também estou em dívida com ela por causa da minha história profissional e do respeito pela comunidade lucaniana. Agradeço a todos aqueles que demonstraram fé em mim, especialmente Ellie Schlein, Giuseppe Conte e Angelo Ciorasso”.

reações Decepção do líder de 5 estrelas, Giuseppe Conte: “O atirador de pombos da Basilicata, que, descobrimos, tinha as devidas qualificações, agora parece ter desistido”, comentou num encontro em Herculano. “Um profissional sério, talentoso e qualificado. Cidadão, começaram a esmurrá-lo como fizeram comigo quando me tornei primeiro-ministro. Esportes atuais, esportes locais. Mas nunca estaremos na Basilicata com as famílias que governam há 40 anos, não as apoiaremos, digo isto a quem nos insulta neste momento.

“Amadores confusos. Mais uma obra-prima política do Conde, arrastado pelas garras”, opina Action Leader. Carlos Calenda.

Segundo Calenda, que falou à margem de uma iniciativa na Madeira, «Vemos a centro-esquerda ser dizimada por Giuseppe Conte. Quero deixar claro aos eleitores de centro-esquerda que o objectivo de Conte é destruir o Partido Democrata para ser o único candidato a Primeiro-Ministro. Eles nos disseram que não fazíamos parte do "Acampamento Sagrado" e que não conseguimos encontrar o secretário Schlein. Tudo o que tenho a dizer é boa sorte

O que está acontecendo agora? Após o final de Laceranza, a chave é entender como funcionarão as 5 estrelas: de acordo com o que Aki aprendeu na Basilicata. Eles estarão prontos para correr sozinhos. A escolha poderia ser entre Alessia Araneo, vereadora de Melfi, e Viviana Verri, vereadora de Pisticci e primeira prefeita do movimento Basilicata em 2016. Segundo Adnkronos, em vez disso, ocorrem interações: “há vontade de estar juntos”, explicam as fontes lucanianas. Para Antonio Boccia (Pd), ex-presidente da região, devemos voltar a Chiorazzo: “Se os chamados partidos de campo amplo querem evitar não só a derrota, mas também o ridículo, esse parece-me ser o único caminho a seguir”, diz Bocia. Ciorasso, fundador do White Cope Auxilium e líder do movimento civil Basilicata Casa Commune, é favorecido pela maioria do Partido Democrático Lucaniano (com o documento da liderança citando-o como o “melhor candidato”) e pela centro-esquerda por outros círculos relevantes . Houve petições online e apelos públicos em seu apoio. A autonomeação do ex-presidente do Conselho Regional da Basilicata também se enquadra nesta situação, Piero Lacorazza (Pd): “Dada a dificuldade atual, somos chamados a oferecer o que temos disponível, ideias e conhecimentos do território – escreveu em X – coloco-me ao serviço de uma comunidade com candidatura a presidente da região. Vamos compararPARA”.

No entanto, devido aos prazos apertados para a compilação das listagens, o filme pode ser limitado entre esta noite e amanhã. O prazo para apresentação de queixa nos tribunais de Potenza e Matera termina no próximo sábado, às 12h00.