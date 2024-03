18,06% é o resultado Sega (Na verdade, massa), o facto de o partido de extrema-direita se ter tornado a terceira força eleitoral em Portugal não deveria ter sido uma surpresa. As sondagens colocam consistentemente o establishment, fundado por André Ventura, entre 15 a 20 por cento em 2019 e a trajetória de crescimento tem sido constante nas eleições nos últimos anos. Mas há uma consequência. Especialmente a Câmara dos Representantes eleita, com 48 membros, que representa um quinto do Parlamento.

Terceiros a nível nacional, Sega Correndo forte em todo o país, permanecendo acima de 15 por cento de todos os distritos eleitorais. Mas é no sul do país que se destaca, com mais de 27 por cento, o primeiro partido na região do Algarve e o segundo partido em quase toda a região do Alentejo e distrito de Setúbal.

Setúbal, um cinturão industrial histórico e parte sul da área metropolitana de Lisboa, e o Alentejo, uma área rural e pouco povoada, são comumente conhecidos como redutos históricos do Partido Comunista Português. Antes das eleições, de facto, havia quem quisesse culpar os comunistas por transferirem os votos para a extrema-direita. No entanto, é uma transferência que foi descartada em corridas eleitorais no passado e será certamente negada nestas eleições de altíssima participação: Sega Parece ter levado muitos não-eleitores a votar.

Para compreender as raízes económicas e políticas do progresso da direita, precisamos de alargar a nossa visão de Alagharkovi. Sempre um destino preferido dos turistas ingleses e alemães, o Algarve sofreu rápidas mudanças na última década. A aceleração do desenvolvimento do turismo tem sido acompanhada por uma rápida urbanização, tornando-a essencialmente numa área metropolitana policêntrica sem política de planeamento regional. A continuidade da urbanização, praticamente sem transportes públicos, é um crescimento constante, mas profundamente desigual e desequilibrado.

Os problemas nacionais – a explosão dos preços das casas, o colapso do poder de compra, o colapso do Serviço Nacional de Saúde e, especialmente, a escassez de médicos de clínica geral (quase dois milhões de portugueses não têm nenhum) – são aqui particularmente evidentes. Por exemplo, não há professores suficientes nas escolas públicas e aqueles que estão empregados muitas vezes desistem de se mudar para a área porque o salário não é suficiente para alugar um quarto (e muito menos comprar uma casa).

A zona mais periférica da área metropolitana de Lisboa, a grande área rural e a crescente área turística metropolitana têm em comum o facto de se encontrarem no centro e no limite da “maravilha portuguesa”. Centro, porque são todas mudanças mais profundas no modelo produtivo e urbano – o crescimento do turismo, a explosão do imobiliário, a industrialização da agricultura com enormes fluxos de trabalhadores migrantes sazonais; e marginal, porque pouco ou nada desse modelo permeia os circuitos económicos locais e a vida de quem vive e reside nas três regiões.

A economia política, tal como a conhecemos, não pode explicar tudo sobre as escolhas políticas – Sega Certamente explora a nostalgia reaccionária e fascista que se esconde em muitos sectores sociais do país, de sul a norte. No entanto, como os movimentos sociais, os partidos de esquerda e os académicos críticos vêm alertando há anos, é difícil admitir que os fundamentos do modelo económico escolhido pelo Partido Socialista fossem tão instáveis; Mas o desenvolvimento que não promove a melhoria das condições de vida das pessoas voltar-se-á contra os seus promotores.

Bem, o problema não é a ascensão da direita após 8 anos de governo socialista; Mas oito anos de Partido Socialista não deixaram um país ainda pronto para o regresso da política de direita.