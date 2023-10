O imunologista foi atingido no rosto. “Fui agredido pelo meu ex-paciente”

foi assassinado por Ex-pacienteUm boxeador e segurança de 36 anos, porque exigiu Observou o cachorro, morreu mais tarde. Professor Francesco Le Foch, 66, Imunologista Foi visto na televisão durante a Emergência CovidEle estava internado desde quinta-feira passada O prognóstico é atribuído ao Policlínico Umberto I: Tratei-o com sucesso até algumas semanas atrás Espondilodiscite (Uma infecção vertebral, ed.). Mauro Renato M., porém, reaparece com a mãe em seu ateliê no bairro Salario, em Roma: “É Ele com certeza terá outra infecçãoAusência, e me acusando de não fazer nada pelo animal dele”, explica O imunologista bateu no rosto dele com uma tigela de vidro Para doces.

Ocupar Le Foche, até poucos dias atrás Diretor do Hospital de Dia de Doenças Imunoinfecciosas Ali‘Umberto euAntes da aposentadoria e Prof. na Faculdade de Direito SabedoriaNão é uma ameaça à vida, no entanto Trauma na cabeça face Ele pode perder a visão do olho esquerdo. Ele também disse Nariz quebrado. O Boxercom Problemas psicológicos, problemas psicológicosFoi em vez disso Prender prisão Da polícia: 36 anos, ha precedentes Posse ilegal de armas, recebimento de bens furtados, furto, danos, resistência e violência contra agente público. E Acusado de tentativa de homicídio Regina Kohli foi levada para a prisão após ser interrogada pelo juiz de primeira instância. dar AlarmeAntes das 18h ele estava lá secretário. “Era assustado – lembrou o porteiro do prédio -, ele me disse para correr imediatamente. Havia um professor Enquanto estava deitado no chãosentido, mas com Seu rosto estava coberto de sangue. Era impossível deter o homem: ele tinha quase dois metros de altura e teria massacrado qualquer um.” Um policial de folga Ele correu para o estúdio e saiu com o homem de 36 anos, possivelmente salvando a vida de Le Foche. “Nós dissemos a ele fique calmo» O goleiro explica novamente. E felizmente isso foi o suficiente. O boxeador também se entregou sem responder aos policiais na primeira viatura que chegou ao local. READ Roma em alarme, Mourinho já não tem escolha | O fim é duro e o adeus é inevitável

“Ele sempre foi gentil comigo” “Comigo – explica o imunologista – até quinta-feira ela sempre foi uma pessoa de comportamento gentil. ” O agressor de Le Foche era “um paciente em recuperação de infecção espinhal, espondilodiscite, Sua análise foi boa e ele retirou corretamente o aparelho que estava usando. Além de ser uma pessoa desequilibrada em terapia anabólica, aumenta a contagem de glóbulos brancos e neutrófilos a longo prazo. Então ele pensou que estava sofrendo de alguma outra doença infecciosa. Mas de uma forma inadequada: em vez disso ele se recuperou.” Agora o especialista diz: “Sofri danos catastróficos no meu rosto. Receio que os médicos não consigam salvar o olho que não consigo abrir. Eu não sei de nada. Infelizmente, nos expomos a isso durante o nosso trabalho: nos vemos Tratar pessoas com transtornos mentais Mais cedo ou mais tarde teremos que negociar”, mas “Tenho que agradecer ao policial de folga. Ele estava no bar oposto e o deteve. Se não fosse por ele, não sei como isso teria acontecido. Não me lembro de nada, acordei no hospital enquanto faziam uma tomografia”.

Unidade com Le Foche Ele não existia no passado Nunca ameacei o imunologista Unidade derivada de Ministro da Saúde, Horacio Shilasi Para quem “está irrompendo o capítulo da violência Pode causar confusão e desnorteado. Planejamos atividades-chave para monitorar este ano Proteção do operador Aqueles que trabalham em estruturas do Serviço Nacional de Saúde. Mas é claro que devemos trabalhar para promover uma mudança cultural que nos permita redescobrir a aliança entre médico e paciente.” O ponto de vista de Filippo é claro. argolasPresidente da Federação Nacional das Ordens de Cirurgiões e Dentistas: «É Inaceitável Tamanha obsessão por um profissional que dedicou sua vida ao cuidado dos outros e de sua prática, como deveria ser Inviolável Uma exposição das relações mais delicadas entre um médico e seus pacientes. Precisamos cuidar daqueles que correm o risco de cometer atos que prejudicam a sua própria segurança e a dos outros, e não apenas deixar em paz os médicos expostos.” Como Le Foche, visado ontem Nas redes sociais por No Walks: “Deus existe”, escreveram eles. READ Ela é filha do Paris Tucker - Fabrizio, o campeão que morreu no Libero Codidino

