In the Cellar – Uma viagem incrível de Cork a Cork terminou com Amorin

Árvore Nacional exigida pelo governo Portugal É sobreiro. Um reconhecimento recente legitimou a importância económica de um país que possui a maior produção mundial de cortiça apenas em 2011.

amorim Uma família portuguesa começou com uma pequena fábrica de cortiça em 1870, guiada por uma visão de futuro que transcendia as fronteiras nacionais. De geração em geração tem sido grupo Podemos fabricar e fornecer produtos de cortiça da melhor qualidade para todo o mundo. Um objectivo claro: produzir cortiça e transformá-la num negócio para o planeta, transformando-a numa variedade de produtos.

Na verdade amorim É mais do que uma empresa, combinando a realização de pesquisas sobre o fator humano, o respeito ao meio ambiente, a recuperação de áreas geográficas abandonadas e a reavaliação do ofício dos removedores de plantas para a produção de matéria-prima. Praticamente nada é desperdiçado. Aquela família amorim A indústria do vinho, a indústria aeroespacial, a construção, a moda e o design, e muitos outros usos promovem a cortiça. Uma jornada em que estamos Identidade Explorámos o processo criativo desde a decortica até ao produto acabado em cortiça.

A viagem começou na floresta do Rio Frio, no distrito de Évora, na região portuguesa do Alentejo. Cork Oaks Open Air Museum, já passaram pelo menos 25 anos desde o seu nascimento. A melhor época para enfeitar é entre maio e julho: a casca se separa facilmente do caule, pois a seiva está bem posicionada e favorável à separação da planta mãe.

desde o primeiro decortica Os segundos nove anos passam com esses intervalos. A vida média de um sobreiro é de cerca de 200 anos. Uma planta robusta que prospera em solos pobres e tolera bem o estresse hídrico. Revestimentos obtidos por processos em locais amorim É processado, cozido no vapor e cozido no vapor utilizando técnicas sofisticadas patenteadas pela equipa portuguesa.

Após o processo de secagem, a cortiça é submetida a análises detalhadas para um controlo crítico para definir a sua pureza, repetidos testes para garantir que está isenta de defeitos, podendo depois seguir para o próprio processamento na produção de cortiça. Um caminho de fabricação onde o trabalho manual se integra à tecnologia avançada para obter o melhor resultado final.

Itália O escritório fica em Conegliano, Veneto e é dirigido pelo seu Diretor Geral e CEO. Carlos Manuel Veloso dos SantosProfundo conhecedor da língua portuguesa e da cortiça, falou-nos do presente e do futuro da Amorim.

Quem é hoje a Amorim Cork Italia?

“Hoje somos líderes de mercado em Itália com uma quota de cerca de 30% no mundo das rolhas de cortiça. O nosso objectivo é ter um volume de negócios de 100 milhões de euros nos próximos três anos. em Conegliano, o que aumentará a nossa capacidade de produção em Itália de 1,2 para 1,8 milhões de rolhas por dia. A chegar. Em Conegliano processamos apenas 45% das nossas vendas, já que 55% chega directamente às caves das nossas empresas portuguesas. O volume de negócios da holding é 75,1 milhões de euros em 2022, representando cerca de 15% da divisão Caps. Hoje a Amorim Cork Italia representa cerca de 10% das receitas da holding Cap. Não temos concorrente, o crescimento continua a ser orgânico.”

Dada a situação actual que o mundo atravessa (guerra, aumento do custo das matérias-primas, falta de vidro para engarrafamento) quais são os objectivos para os próximos anos?

“Queremos tornar-nos uma das empresas mais virtuosas em termos de sustentabilidade social e ambiental. Isto está facilmente disponível para nós com o triângulo de projetos existentes e em desenvolvimento. Em Itália criámos um certificado de auditoria familiar para os nossos funcionários com mais de 40 medidas de equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, incluindo tudo isto pelo factor humano até na sede.Introduzimos os princípios da felicidade na empresa pensando que a abordagem é fundamental para o sucesso da nossa equipa.Estamos a plantar novos sobreiros em 8750 hectares de florestas com o objectivo de se tornar neutro em carbono em Portugal.

Um compromisso com a sustentabilidade

Falamos constantemente sobre NoWaste em nossa indústria de restaurantes e hospitalidade, onde muitos chefs mantêm seus padrões há algum tempo. Um elemento fundamental para equilibrar os custos alimentares em tempos de crise e levar adiante o sólido mantra da sustentabilidade circular. Quais são suas estratégias futuras nesse sentido?

“O mercado italiano continua volátil, especialmente durante a segunda cimeira ARGEA Aconteceu sobre o tema sustentabilidade Identita Colosse Milão No último dia 28 de setembro, ficou claro o quanto Amorim Cork Itália Tenha cuidado para não desperdiçar. Hoje, através do programa ético, cerca de 30 milhões de rolhas usadas são recolhidas anualmente por mais de 1.000 voluntários, e os rendimentos desta atividade são doados a organizações sem fins lucrativos em Itália. Operações em vários mercados estrangeiros amorim Aceito com a mesma organização de caridade. Outro projecto de design relacionado com a utilização da cortiça na criação de produtos utilizados no mundo do vinho, da restauração e das lojas de design abrange a ética, a estética e tem em conta as propriedades de isolamento termo-acústico da cortiça. Não se esqueça que os grãos de cortiça reciclada são muito versáteis de utilizar. Uma descoberta recente é que na vinha, no solo, cria-se um efeito de esponja que é muito eficaz durante o stress hídrico da planta.”

Existe uma receita secreta para ser líder de mercado como o Grupo Amorim?

“Nosso segredo é estar sempre perto de nossos clientes, amorim Um player global que opera localmente com 56 filiais em todo o mundo. Trabalho no conselho há mais de 30 anos. A nossa equipa aposta sempre na inovação e na proximidade dos mercados. Temos empresas em 30 países em 5 continentes. Exportamos nossos produtos para mais de 100 países e contamos com mais de 1.400 colaboradores no exterior. Não há concorrente com esse tipo de abordagem ao mercado.”