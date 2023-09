Acidentes nas montanhas, dois alpinistas morreram e dois ficaram feridos no Ortles

Duas pessoas morreram e duas ficaram feridas num acidente de montanha esta manhã em Ortles, Trentino-Alto Adige. O acidente ocorreu às 6h20 no percurso normal, enquanto subia a corda em direção ao cume. De acordo com uma reconstrução anterior, um caminhante escorregou e caiu, arrastando os outros consigo. As vítimas são um cidadão romeno de 35 anos que vive há muito tempo em Vicenza e um alemão de 46 anos de Munique. Os helicópteros de resgate e resgate de montanha Elisondrio, Pilikan 3 e Guardia di Finanza intervieram no local.

O acidente ocorreu em um trecho difícil de estrada normal. Por isso, os escaladores escalaram em fila única, sem estarem amarrados. De repente, um deles perdeu o controle, arrastando os outros escaladores com ele na queda. Os alemães e italianos não conseguiram impedir a queda e caíram encosta abaixo e morreram instantaneamente. Soldados da Equipe de Resgate da Montanha Solda intervieram no local com três helicópteros coordenados. Olaf Reinstadler. Primeiro recuperaram os dois homens feridos e depois os dois corpos.

6 alpinistas de dois grupos diferentes, 3 alemães e 3 italianos, estiveram envolvidos no acidente. O primeiro helicóptero a intervir decolou de Bormio.