Al-Ahly da Ibanez entrou em colapso para puxar Ronaldo Al-Nasser

Jeddah, Arábia Saudita) – Depois de duas derrotas acumuladas nas duas primeiras jornadas do campeonato Al-Nasser, de Cristiano Ronaldo, mudou de direção e nunca mais parou. O próprio português arrastou a sua equipa para o ‘King Abdullah Sport City Stadium’, em Jeddah. marcando um gol e assinando duas assistências Vitória por 5 a 1 sobre o Al-Hazm. Pela equipe de Luis Castro Sadio Mané também marcouEx-Liverpool e Bayern de Munique.

Outras partidas de hoje (2 de setembro) Uma vitória convincente do Al-Etifaq treinado por Steven GerrardImpulsionado por dois gols do francês Moussa Dembele, ele derrotou Damac por 3 a 1 para recuperar a vitória após um jejum de dois rounds. Quarto consecutivo depois do Al-Dhawan (4-1 para o Al Wehda) Junta-se ao Al-Hilal de Milinkovic-Savic e Koulibaly na liderança com 13 pontos. A substituição do ex-jogador da Roma Ibanez pelo Al-Ahly é uma grande perda E os desfalques do napolitano Capri Vega (titulares como Firmino, Mahrez e Demirel, expulsos na final), foram derrotados por 5 a 1 no Estádio Al-Fateh. Finalmente, vitória do Al KhaleezVai para o domínio do al-Shabaab (1-3).

