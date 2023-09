Turista alemão de 20 anos desaparecido cai de barco no Lago Iseo Todos estavam bêbados, disse um amigo

Já se passaram 24 horas desde que uma turista alemã de 20 anos, Karolina, caiu na água em um acidente fatal por erro humano enquanto estava de férias no Lago Ezio. Qualquer esperança de que ela estivesse viva praticamente desapareceu. As buscas por bombeiros e mergulhadores continuaram durante todo o dia, inclusive na noite passada. Sempre falhe. Com o passar das horas, ficou claro o que aconteceu ontem à tarde em Pisogne, cidade às margens do Zebino, na província de Brescia.

Ele caiu do barco e (quase) todos a bordo estavam bebendo

Conforme confirmado pelos Carabinieri, a jovem estava no barco com outros colegas alemães – incluindo a irmã – e todos bebiam, exceto o filho do proprietário, a quem os pais confiaram a lancha. O jovem de 20 anos, que mora na Baviera, parece ter se posicionado em uma proa sem lugar físico para ficar de pé, e então um amigo de três anos, que estava no controle apesar de não ter carteira de motorista, de repente saiu em disparada. . Carolina caiu na água e não está excluído que ela tenha batido de cabeça no barco. O certo é que não reapareceu e os rapazes regressaram ao quartel em Bisogne e deram o alarme. Eles estavam embriagados e não sabiam dizer o que havia acontecido. Com base em indicações confusas e nada precisas, iniciou-se uma busca na água e no fundo do mar em um ponto do Lago Iseo que chegava a 180 metros de profundidade.

Lago Iseo, amiga acelera repentinamente, ela cai do barco: turista de 20 anos desaparecida

Breno carabinieri denunciou a mulher Giovanni Tedeschi, que realizou a perigosa manobra ao acelerar repentinamente o Carolina, e o procurador de plantão Giovanni Tedeschi, avaliam os crimes que poderiam ser somados no contexto de uma série de violações das regras marítimas. A reflexão vai para o que aconteceu no verão de 2021 em outro lago bresciano, as águas de Garda em Salou. Na noite de 19 de junho de 2021, Greta Nedrotti, de 24 anos, e Umberto Carzarella, de 37, junto com dois turistas alemães, Patrick Gassen e Christian Diesmann, morreram afogados em uma lancha que viajava a quatro vezes o limite de velocidade. Licenciatura em primeiro lugar e agora aguardando o processo de recurso. Umberto Carzarella morreu instantaneamente e na manhã seguinte o corpo foi encontrado com bócio agora escalonado. Em vez disso, o corpo de Greta Netrotti foi recuperado algumas horas depois na costa de Garda.

