Quem é Rafa Silva, o avançado português na mira da Lazio • TAG24

Uma vida dividida entre um físico frágil e vários nãos, isso não o fez recuar um centímetro Rafael SilvaUm jogador de futebol obstinado que conquistou corações Benfica E acabou na mira Lácio. Os Biancocelesti querem reforçar o departamento avançado, viram no avançado português o nome certo, sem falar na vantagem do contrato. Rafa está sem contrato, não quer renovar com o Benfica e, aos 30 anos, quer tentar uma nova aventura.

Sari adoraria. Ele adora, e não desde hoje. Este seria o impulso perfeito para impulsionar a balança, veja os números: 11 gols e 11 assistências em 30 jogos Nesta temporada. É preciso colocar uma compensação em cima da mesa para o conseguir e o Benfica não o quer deixar passar levianamente. Lodito oferece 4 milhões, os portugueses pedem 8, mais para o dono.

Enquanto isso, Rafa espera, vê a possibilidade de dar um salto na Lazio e acrescentar um capítulo importante em sua carreira como jogador de futebol. A recompensa pela estrada é sempre difícil. Mas ele nunca parou.

Rafa Silva é um atacante versátil que a Lazio quer

Apesar da capacidade técnica acima da média de Rafa Silva, ele estava sempre correndo atrás. Isso se deve ao seu físico fraco que não lhe permite se destacar dos demais companheiros de equipe.. Isso lhe causou dificuldades. No entanto, o talento falou por ele, apesar de sua presençaAlvercaO berço da história do futebol de Rafa Silva.

Começando como meio-campista ofensivo em um meio-campo em forma de diamante, seu físico esbelto. Mas a bola e a corrente foi uma verdadeira sinfonia, que encantou a todos. Inicialmente isso não bastava e durante a juventude Rafa recebeu muitas referências. Jogo de Lisboa para aquele Benfica Ele agora é o presidente disso. Porém, a oportunidade certa vem com a roupa certa, neste caso com o nome FlorençaSilva foi lá 2011.

Um ano nas categorias de base, antes de estrear na equipe principal 2012. A partir daí se tornará um recurso básico, confirmou Marcou 10 gols em 41 partidas. Um ano para destacar, com grandes saltos Praga O então Sr. Paulo Fonseca em 2013. Já se passaram três anos desde que o talento de Rafa Silva explodiu. Não só para eles 88 partidas e 13 golsMas pelo estilo de jogo: rápido, direto, imprevisível,

Consagração em 2016 E o Benfica, que há algum tempo lhes fechou as portas na cara. Agora que estão abertos, Rafa entra numa fase da sua vida com o sorriso de quem sabe que conseguiu. 178 partidas com 50 gols, Os números falam por si, é um jogador fundamental para a seleção portuguesa do ponto de vista goleador e técnico, nunca se desiste dele.

A situação é diferente na seleção nacional, onde o romance não floresce. Ele é convocado Euro 2016, ganhando o troféu, mas não como herói. Pé tem um significado negativoNão ter sido convidado para o Mundial do Qatar, a despedida de Portugal.

Lácio no horizonte?

Agora olhemos para o futuro, a Lazio é mais que uma opção. A derrota da Supertaça para o Inter evidenciou um fato: precisamos de mais imprevisibilidade. Sarri vê isso em Rafa Silva. Sua flexibilidade poderá ser o fator decisivo no final das negociações.

O papel natural do português é o de médio-ofensivo, ele praticamente sempre se deslocava para aquela parte do campo, apoiando os dois atacantes ou o atacante em questão. Mas como suas habilidades técnicas podem enganá-lo? Asa direita ou esquerdaDeste ponto de vista não há diferença.

Isso se deve ao seu estilo de jogo. Rafa usa a velocidade como principal arma. Isso o leva a ser imprevisível em seu jogo. Imaginação no poder com o objetivo de motivar os companheiros, sabe negociar de perto (característica fundamental no jogo de Sarri) e muitas vezes mira no adversário para criar superioridade numérica. Sem mencionar sua capacidade de se lançar em espaços abertos por seus companheiros para aumentar a densidade frontal.

Características que Farmello adora ao longo do tempo. E Rafa Silva aguarda.